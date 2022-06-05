深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

「把我的賓利開過來，都堵上它」。「堵在這，我一個月賓利不用，我家有50台賓利不用」。端午節 假期，深圳一名貴婦與同社區的一名勞斯萊斯車主占車位打架的視頻在網上引起熱議，該貴位嗆聲要拿50台賓利來堵車，結果意外掃到其任職國企高管的老公。

視頻中，一位賓利女司機在生氣地控訴其車位被占一月之久，並稱自己的車位有買賣合同。從多段視頻中可看出，現場還發生了肢體衝突，賓利女司機生氣地推搡身邊陪同人員說，開自家賓利來堵占車位的車輛。過程中她與多人嘶吼推擠，還躺在地上，春光一度外洩。

結果經人進一步追查，該名貴婦的老公是深圳國資委旗下上市公司深振業AA監事會主席和紀委書記的張曉中。6月5日晚，深圳國資發佈回應稱，「針對網民反映『深圳國企書記夫人涉車位糾紛輿情』情況，我委高度重視，正在瞭解核實」。

每日經濟新聞報導，6月5日深夜，網上傳出了一份情況說明，其中提到，「振業公司紀委高度重視，迅速組織工作組查清相關事實，現通報如下：張曉忠同志 名下沒有車輛，網傳車輛為張曉忠同志愛人從朋友處借得臨時使用。張曉忠同志平時工作較忙，忽視了家風建設，致使其配偶情緒激動之下發表不當言論，造成不良影響。公司黨委已責令其本人作出深刻檢討。感謝廣大網友對我司工作的支持和監督，下一步，我司將以此為契機，加大對黨員領導幹部的家庭家教家風建設」。

不過在這份網傳說明中，張曉忠的姓名與振業集團公告和深圳國資委任免通知中的「張曉中」有出入。

針對該情況說明，「每日經濟新聞」記者電話、微信 採訪了振業集團董秘辦工作人員，對方表示，這個回復並非發自公司，名字都寫錯了。而對於視頻中人物是否為公司高管等問題，工作人員未再有直接繼續回應。

深振業A投資平台上的貼吧也空前熱鬧起來，不少網友前往圍觀並發表言論。有網友評論稱，「萬萬沒想到，貴公司這樣出名了，監事會主席的老婆要開50台賓利堵車庫」、「明天會不會把50台賓利跌完」？