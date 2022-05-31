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「我們是最後一代」…上海青年疫後新規畫：不生、早退、回老家

記者賴錦宏／上海31日電
經歷過疫情封控後，許多上海年輕重新考慮人生規畫。圖為上海「永遠跟黨走」主題光影秀，吸引民眾觀看、拍攝。（中新社）
經歷過疫情封控後，許多上海年輕重新考慮人生規畫。圖為上海「永遠跟黨走」主題光影秀，吸引民眾觀看、拍攝。（中新社）

雖然上海宣布6月1日起解封，但經歷過疫情封控後上海年輕人重新考慮人生規畫。「華爾街日報」報導，自3月上海本輪疫情爆發以來，這座城市已經經歷了長達兩個多月的封控。報導稱，對於許多將上海視為追逐夢想的神奇之地的中國人來說，封控為他們敲響了警鐘。而一些人已經開始調整他們的人生計畫。

報導採訪到27歲的沈女士，是一名在自己家教課的鋼琴老師，今年早些時候她和丈夫討論要不要趕快生個孩子。她當時在猶豫。現在她決定了：堅絕不生。促使她做出這個決定的不是某一件事，而且多種因素的共同結果。首先是有關部門決定對上海全域實施封控管理，而且是在官員已經暗示沒有必要採取這樣的措施之後。

然後是網購日用品的艱辛，以及防疫人員強行進入被帶去集中隔離的居民的家中。對於養了兩條狗的她而言，最後一根稻草可能是一段影片，這段影片中一隻柯基犬在主人被帶走隔離後被社區工作人員打死。

沈女士最後表示，她這一代人被欺負就夠了。她的新計畫是旅遊和提前退休，可能最早在40歲就退休。

另一位女子袁女士表示，她於2020年底從北京搬到上海，曾希望能創辦自己的劇團。今年3月Omicron開始出現時，她以為上海政府會在一、兩周內控制住疫情。但封鎖的嚴重程度讓人震驚。在看到她所在的高檔小區就連最富裕的居民也在乞求食物後，她意識到，在當今中國，即使是基本的必需品也無法得到保證。

她現在希望能存下一大筆錢，投入低風險的投資產品，或在黑龍江省的家鄉開一間雜貨店。

報導另採訪了幾位年輕人。其中44歲的胡女士是上海一間美國公司的內部律師，2013年她從紐約回到上海後，曾以為自己會在家鄉生活一輩子。她嫁給了一位美國公民，在這次封控之前，她沒有考慮過申請美國永久居留權。但現在辦綠卡已被提上議程。

陳先生是北京一間科技公司的銷售人員，每個月的底薪為3000元（人民幣，約450美元）。他說，受新冠限制措施影響，幾個月來他一直無法正常出差。由於未能達到銷售目標，他失去了獎金，也無法攢錢買房、找一個女朋友，但現在他想搬回河北與父母住在一起。

至5月11日晚間，一則只有1分30秒的短片，再度掀起網友的狂風巨浪。片中，一名男青年面對警員聲言「不去方艙影響三代」，淡然一句「不好意思，這是我們最後一代，謝謝」，被網友紛紛提名為「年度最強音」，認為是這一年最響亮，卻也最悲傷的註解。

經歷過疫情封控後，許多上海年輕人重新考慮人生規畫。圖為示意圖，上海高校校園招聘會...
經歷過疫情封控後，許多上海年輕人重新考慮人生規畫。圖為示意圖，上海高校校園招聘會。（新華社）

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