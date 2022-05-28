山東招護士限身高會跳舞 網：先照顧好病人比較重要

蘭陵縣人民醫院招聘護士「限身高、會才藝」惹議，圖為該院護士正在為兒童量身高。此為示意圖，與新聞無關。（取材自蘭陵縣人民醫院官網）

山東臨沂蘭陵縣人民醫院擬招聘60名才藝護士，條件門檻堪比選美，除要求專科學歷，還需具有一定才藝特長，形象氣質佳，普通話標準，身高162cm以上，而且體重指數 （BMI）需在18.5-24.9之間等。網友狂轟醫院，並稱「護士照顧好病人比較重要」，蘭陵衛健局表示，招聘公告已修改更新，取消限制，且將對招聘過程中不嚴不細等問題嚴肅處理

瀟湘晨報報導，該院這次招聘的是合同制（非編制）工作人員，值得注意的是，在「其他條件」列出：專科學歷考生須先面試 、再筆試；但「全日制本科學歷考生不需面試，直接參加筆試；身高、體重不限」。「其他說明」中提到：「才藝護士崗位聘用的人員，除日常從事臨床護理工作外，還兼任醫院文藝骨幹、形象大使、活動講解員等工作。」

據報導，該院人力資源部回應媒體稱，才藝護士崗的主要工作為臨床工作，偶爾會兼職文藝表演，「才藝沒有具體的要求，一般是要求普通話好，唱歌或跳舞都行，醫院每年都有一些大型的文藝活動，也會派一些比較會才藝的骨幹去縣上參加一些大型活動。」

此事引發關注後，有網友質疑醫院「還需要大型表演？」，也有網友認為，「醫院還是照顧病人重要，這是本職」，還有網友稱，「以後一定是趨勢，除了學歷還會要求藝術修養」。

5月27日，蘭陵縣人民醫院發布了最新的《關於公開招聘合同制臨床護理專業人員（非在編）的補充通知》稱，關於招聘崗位計劃，根據前期發布招聘簡章，計劃不變，共計60名。招聘條件包括：身體健康，能勝任本崗位工作；護理專業或助產專業，專科及以上學歷；專科學歷要求30歲以下，本科學歷要求35歲以下。