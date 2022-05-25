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車企酒企玩跨界 五菱賣雪糕、茅台賣冰淇淋 網友：醬香型？

中國新聞組／上海25日電
茅台冰淇淋包含茅台酒的醬香風味與動物淡奶油風味。(取材自微博)
茅台冰淇淋包含茅台酒的醬香風味與動物淡奶油風味。(取材自微博)

夏天到了，是吃冰淇淋的季節了。除了食品企業，車企和酒企也不甘落後，跨界做起了雪糕。近日，五菱宏光推出新品雪糕，茅台也官宣賣冰淇淋。「茅台冰淇淋39元（人民幣，約5.8美元）一份」登上微博熱搜，網友們的評論十分有才：「醬香型？」還有網友靈魂發問：「這冰淇淋在冰箱放幾年，能漲價嗎？」

揚子晚報報導，五菱汽車官微近日發布微博，宣布五菱宏光MINI雪糕上新。有趣的是，這幾款雪糕的名字很好玩，分別叫醬紫、好巧、芒麽。口味依次是葡萄味、巧克力味、芒果味，造型是宏光MINI車。有人問「五菱造出來的雪糕能吃嗎？」五菱官微稱，「真的好吃，沒有奇奇怪怪的汽車味。」

這並不是五菱第一次跨界做雪糕，而是發展到了2.0版本。2021年，五菱就推出了馬卡龍雪糕。當時也推出了三種口味，分別是莓煩惱、哈尼瓜、真桃氣，造型也是五菱宏光汽車。

不過，五菱或許並不是打算跨界賣雪糕了，宣傳汽車才是最終目的。目前其只舉辦了雪糕快閃活動和轉發抽雪糕，另外，五菱此前稱主要獲取渠道是各平台抽獎，也可以透過五菱內部超市、寶駿基地工業旅遊展廳購買，後續會根據市場情況逐步開放其他渠道。

據報導，茅台近日也在微信公眾號「官宣」，全球首家茅台冰淇淋旗艦店在茅台國際大酒店揭幕。茅台冰淇淋是什麽口味的？按照茅台官方介紹，這款冰淇淋包含茅台酒的醬香風味與動物淡奶油風味，「具有獨特的風味、細膩的口感、特殊的風格」。目前，已經推出的有三種口味，分別是輕乳醬香冰淇淋、53度香草牛乳冰淇淋、青梅煮酒冰淇淋。

這是茅台官方首次推出的「白酒+冰淇淋」產品，也是當前唯一被冠以「茅台」的非酒類食品產品。三款茅台冰淇淋29日將於貴陽首先上市，之後會繼續登陸其他城市。

報導說，網友對於茅台冰淇淋最好奇的一點是：吃完冰淇淋能開車嗎？據茅台官方提示，茅台冰淇淋含有一定酒精濃度，未成年人、孕婦、酒精過敏者請勿食用，駕車人士需謹慎食用。

有網友對茅台此舉表示不解，「冰淇淋和茅台酒，確實離得太遠了。茅台也不缺這點錢，萬一冰淇淋弄不好影響了茅台，就得不償失了。」也有網友表示，「沒吃過沒有發言權，那個冰淇淋很好吃。」更有網友對後續發展表示好奇，「會不會拓展奶茶市場？」

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