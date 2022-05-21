「老人機」無法掃碼 70歲翁睡車站3天 「沒面子」回安徽不再出門

老朱因「老人機」無法掃碼，滯留在車站。 （取材自澎湃新聞）

70歲的朱瑞生（化名）沒想到從無錫搭高鐵回安徽老家的路這樣難。原來進站要掃「門鈴碼」，還要核酸證明，他拿著不能掃碼的「老人機」被卡在進站口；老朱於是退票在車站走廊打地舖，睡了三天，後來在民警幫忙下回到安徽。

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澎湃新聞報導，老朱是在1月28日來無錫幫搞農業的老闆幹活，他表示，車票已經「 買了三張票，退了三張」。最早是5月6日去無錫車站買票但沒買到，次日在無錫火車站買了到合肥的票，但門衛（安檢人員）說他沒有（門鈴）碼不讓進站。

「我的手機 是老式的，掃不來這個碼。等他講（我）可以進站，我又買不到票，等我把票買到，工作人員又說你沒有證件，不能進站。」報導指出，8日，老朱退了無錫到合肥的票，買了無錫到南京的票和從南京到銅陵的票，還是不能上車。只好把這兩張票退掉了，搞得他一下子火起來了，就和他們吵起來了。

老朱說，8日下午坐出租車 去無錫市第二醫院做檢測 ，9日上午拿到報告。晚上在走廊上睡覺，一個「採訪」的（男子）拿著手機拍他，「我當時要是知道的話，不會要他把視頻播出去。搞這個東西，我面子都丟光了，像罪人。」

9日，視頻發到網上後，派出所民警找到他說，他退了三次票，可以補貼100塊錢，讓他晚上住旅社。10日，無錫車站、派出所的人把他送上火車，坐到合肥南站再坐高鐵到桐城站。樅陽和麒麟的派出所工作人員，以及村里的支部書記開車把他從孔城鎮接回麒麟。回家後沒有再出過門。「我怕別人問我：怎麼是派出所的人把你送回來的？你闖了什麼亂子？」