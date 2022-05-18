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泰山主帥郝偉「滿腦子錢和女人」？ 前領隊指控 球隊高層闢謠

中國新聞組／北京18日電
山東泰山隊前領隊舒暢（右）指控主帥郝偉(左)「找女人」，圖為兩人共舉泰山隊奪冠獎杯。(取材自紅星新聞)
山東泰山隊前領隊舒暢（右）指控主帥郝偉(左)「找女人」，圖為兩人共舉泰山隊奪冠獎杯。(取材自紅星新聞)

上賽季中超聯賽和足協杯雙冠王山東泰山隊爆醜聞，前領隊舒暢在球隊群組裡砲轟主帥郝偉和俱樂部董事長吳志東；指郝偉「撈錢找女人」、吳志東「搞小團夥、私吞獎金」。俱樂部表示，傳言不實，「 是否報警，開會研究中」。

紅星新聞報導，在從聊天紀錄上，舒暢怒斥郝偉作為泰山隊主教練「在球隊內部吃拿卡要」、「找女人」、「只知道撈錢，如何花天酒地去享樂」，「你兒子在預備隊評估都是倒數第一，卻堂而皇之占據一線隊報名名額，你兒子平日多次違反隊規，你視而不見裝傻充楞」……。

舒暢對董事長吳志東，則稱其「搞小團夥」、「以權謀私、私吞獎金」、「與郝偉沆瀣一氣」等等。

報導指出，這幾條聊天記錄頓時引爆輿論，而5月17日正是山東泰山隊傳統的登泰山，為新賽季祈福的日子。主帥郝偉在登泰山的活動中也是心情不錯，還接受了媒體的採訪，表示將和球迷們共同努力，把今年的聯賽完成好。

舒暢上賽季是山東泰山的領隊，就在不久前，王軍已經出任球隊新任領隊。據報導，在另一張截圖中，舒暢也向球員、教練和工作人員進行道別，他在留言中說：「去年和大家共同工作生活了一個賽季，重溫了奪冠的喜悅，感到非常榮幸，感謝大家對我在工作和生活上的支持與幫助，祝願各位今後工作和一帆風順，家庭美滿幸福。之後，不少山東泰山球員還進行了回覆，祝福舒暢一切順利。

而舒暢炮轟郝偉和吳志東也是在告別之後：「道別之際，我還想和@郝偉、@吳志東說些話，你倆好好聽著，也請大家不介意我占用了你們的時間資源。」

山東魯能俱樂部的一位高層人士表示，舒暢所說的內容並不屬實，「我只能說，針對吳志東董事長和郝偉指導的相關內容都是不屬實的…是否報警，目前俱樂部還在研究中。」

舒暢怒斥郝偉原文如下:

「郝偉，你身為泰山隊主教練，在球隊內部吃拿卡要，大便宜小便宜沒有你不沾的，你是真夠無恥的。球隊在外地集訓，你竟公然帶小姐回球隊下榻的酒店入住，你簡直太器張了，你這種主教練如何帶隊員？如何管理球隊？做為主教練你成天滿腦子不是想的如何研究業務，你想的都是如何撈錢找女人，如何花天酒地去享樂，你能成為主教練就是一個笑話。在你兒子的問題上你真是厚顏無恥到了極點，你兒子什麼水平你沒數嗎？整個俱樂部所有人恐怕都了解你兒子是個什麼水平，預備隊裡評估都倒數第一，多少比你兒子強的年輕球員都沒機會進入一線隊，你兒子卻堂而皇之佔據一個一線隊報名名額，對其他的年輕球員公平嗎？你兒子平日里多次違反隊規，你視而不見裝傻充愣，對其他有違紀行為的隊員想怎麼罰就怎麼罰，輪到你兒子了就直接被你免單。」

網傳舒暢怒批主帥郝偉的對話。(取材自微博)
網傳舒暢怒批主帥郝偉的對話。(取材自微博)

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