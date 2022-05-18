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「洗衣奶茶」網路暴紅 有誤食風險? 下架

中國新聞組／北京18日電
洗衣液造型的奶茶。（取材自紅星新聞）
洗衣液造型的奶茶。（取材自紅星新聞）

近日一款外包裝像是洗衣精的椰奶飲料，在網路上走紅，吸引許多人網購來嘗鮮，但也引發爭議，因為這款椰奶外型是綠色瓶裝，還有把手和瓶蓋，與市面上一款洗衣精十分相似，許多人擔心會跟真的洗衣精搞混，導致誤喝。推出該飲料的店家則表示，已經將該產品下架。

極目新聞報導，推出這款外表像是洗衣精的椰奶飲料的商家，是一間在江蘇省南京市的泰式餐飲店，目前在南京市共三家門店。其中一家門店工作人員受訪時表示，「沒有被投訴過，也沒有聽說過有小孩誤食洗衣精」。

來源：YouTube

這款飲料容量有500毫升，只要18元人民幣（約2.66美元），在網路評論區中受到很多顧客推薦。不過，很多網民認為，該飲品的外包裝幾乎與洗衣精一樣，兒童可能會在飲用後，以為其他真的洗衣精是飲料而誤喝，「設計應該有底線，以後要是搞農藥瓶出來就麻煩了」、「現在沒有兒童誤喝，不代表以後不會發生」。

報導說，南京市市場監督管理局接獲消息後表示，會就相關飲品情況進行實地調查。而該店家其中一間分店的員工16日受訪時表示，公司已注意到網路上針對該飲品的負面輿論，因此決定下架該飲品。

這樣隱藏誤食風險的包裝，是否存在法律問題？湖北首義律師事務所吳正平律師表示，根據「食品安全法」的規定，如果食品包裝容易造成消費者誤認或者混淆，可能會有危害後果的，即便食品本身沒有危害性，食品的生產經營者仍然會承擔相關法律責任。

事實上，誤服誤食引發的中毒事件時有所聞。蘇州一家五星級度假村，就曾發生客房清潔人員因將無色無味的除鏽劑裝在礦泉水瓶內，放在客房服務推車上，被住客以為是礦泉水便拿來喝，結果中毒身亡的意外。

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