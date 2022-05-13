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「劉先生約炮被騙」反詐宣傳橫幅 網友圍觀：博眼球宣傳不妥

中國新聞組／北京13日電
重慶一小區懸掛「劉先生約炮被騙」橫幅，當地反詐中心證實「屬實」。（取材自瀟湘晨報）
重慶一小區懸掛「劉先生約炮被騙」橫幅，當地反詐中心證實「屬實」。（取材自瀟湘晨報）

重慶城口縣一條「XXX居民劉先生在網上約炮被騙20893元」的反詐宣傳橫幅引發關注，橫幅落款為「城口縣公安局復興派出所」；有網友調侃道：「男孩子在外面也要保護好自己。」

瀟湘晨報報導，城口縣公安局反詐中心工作人員證實消息屬實，並提醒道：「現在『電信詐騙』屬於高發案件，在各小區懸掛相關反詐宣傳橫幅很正常，意在提高居民防範意識。」

據報導「約炮被騙」頻頻被當成反詐宣傳案例後，不少網友調侃道：「男孩子在外面也要保護好自己！」類似宣傳形式也引發網友熱議，有網友「現身說法」，稱「曾進過一個群聊，60個人有59個人是騙子」；也有網友感嘆：「看到有人被騙幾萬幾十萬的時候，不知道該說他笨還是聰明，如果聰明就不會被騙，如果笨又賺不到那麼多錢。」也有網友質疑，「這樣博眼球式的宣傳方式或許不妥，如果小孩子十萬個為什麼，大人該如何回答？」

報導指出，事實上，全國各地多個小區被曝懸掛類似「約炮被騙」反詐宣傳橫幅。5月5日，浙江溫州一條寫有「某小區住戶約炮被詐騙28萬」的橫幅就曾引發關注；浙江溫州一條橫幅寫著： 「4月3日，金某在鎮前路某賓館因網絡招嫖被騙991元」等等。

與此同時，其他類型的「電信詐騙」案例也引發網友圍觀。5月4日，浙江寧波一條寫有「女子被騙80萬」反詐騙小故事的宣傳橫幅火了，橫幅上這樣寫著：「真有人自己不賺錢，把錢給你賺嗎？有哇。3月9日到24日，16天投資、11次轉帳，某小區王女士從某平台轉戰另一平台，去人家給的APP裡，按照靠譜老師的指點買股票，直到APP打不開才覺得自己是不是被騙了。嗯，被騙了80萬。」

浙江溫州一小區懸掛「金某在鎮前路某賓館因網絡招嫖被騙991元」反詐宣傳橫幅。（取...
浙江溫州一小區懸掛「金某在鎮前路某賓館因網絡招嫖被騙991元」反詐宣傳橫幅。（取材自瀟湘晨報）

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