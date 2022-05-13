房企再暴雷 融創中國違約美債利息逾1億美元

融創中國債務暴雷。(取材自融創官網)

本報系聯合報報導，繼恒大後，又有一家房地產 商面臨嚴峻的債務暴雷危機。據融創中國12日發布公告證實，集團未能在30天寬限期內支付4筆美元債到期利息，合計未付利息為1.047億美元（約7.091億人民幣)。

公告還稱，由於未在寬限期內支付這些2023年10月票據到期的應付利息，可能將導致相關票據持有人要求本公司立即支付本金和應計利息，截至12日，相關票據未償還本金為7億4160萬美元，但目前為止，未收到票據持有人就加速還款發出的任何通知。

融創中國表示，本集團正積極尋求於合理時間範圍內，與票據持有人協商以達成一致的方式解決相應問題。

融創中國坦言，由於上海等多地疫情 因素，對房地產銷售造成重大不利影響。作為融創中國銷售的核心區域如長三角、廣州、西安等地，相繼受到疫情影響，導致3到4月銷售金額大幅下降 65%，這極大地增加了集團當前的現金流緊張程度。

在此之前，路透引述知情人士表示，4月以來，融創中國錯過4筆總計1.047億美元的債券 到期利息支付，其中三筆仍處於寬限期。外媒報導還統計，融創中國總計有77億美元的美元債券尚未償付。

面對美元債違約，境內債展期困難重重，曾經號稱中國地產界最強「接盤俠」的融創中國董事會主席孫宏斌，如今也步上了瘋狂變賣資產造血還債的後塵，下一步將由誰接盤，或是政府出手，引發關注。

值得注意的是，孫宏斌曾是中國地產業有名的「接盤俠」，他曾經接手樂視控股集團創始人賈躍亭的樂視網股權，如今自己身陷風暴中心，各界關注誰將成為「接盤俠的接盤俠。」

彭博報導，融創中國是今年以來中國房地產業發生債務支付違約的最大一家企業，事件加劇人們對地產業原被認為較安全的企業，但發生債務違約的擔憂。