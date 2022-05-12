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居家辦公要每五分鐘截圖回報 中官媒齊批北京一公司

記者廖士鋒／即時報導
北京某公司要求員工居家辦公要安裝每5分鐘截圖的軟體，引起官媒跟法界批判，圖為北京的網咖。（美聯社）
北京某公司要求員工居家辦公要安裝每5分鐘截圖的軟體，引起官媒跟法界批判，圖為北京的網咖。（美聯社）

北京市朝陽區日前宣布居家辦公，但有媒體指出，一間公司要求員工必須安裝居家電腦監控軟體，每個5分鐘自動截圖回傳，引起媒體重批。

成都傳媒集團旗下「紅星新聞」報導，線上職業教育公司尚德機構要求北京朝陽全區員工實行居家辦公，並有上述監控回傳的規定，甚至提到每天截圖次數未滿89次的就算曠工。對此，尚德機構回應指出，回應政府關於員工居家辦公的指示，為確保員工工作效率，公司採取了疫情期間居家辦公的應急管理辦法，並「在員工知情同意」的情況下，由員工自行安裝軟體進行辦公，在工作時間內，軟體會抽查員工的工作狀態。

紅星新聞批評，作為現代企業，當以共同目標凝聚共同鬥志以求共渡難關，而非以嚴苛的監控打卡換來內部鬥氣渙散了人心。

此外新華社旗下「半月談」則評論，企業管理者應該對員工保有基本的信任和充分的尊重，疫情無情，人應有情，「畢竟，無論是線下工作，還是居家辦公，非人性化的強制手段，永遠不是企業管理行穩致遠的最優解」。

新京報則引述北京市中聞律師事務所合夥人趙虎的分析表示，「根據《勞動合同法》的規定，用人單位在制定工作時間、勞動紀律等直接涉及勞動者切身利益的規章制度或者重大事項時，應當經職工代表大會或者全體職工討論，提出方案和意見，與工會或者職工代表平等協商確定」，他強調，公司抓拍人臉記考勤的制度也應該和工會和職工代表協商，如果考勤制度沒有經過民主及公示程式可能無效，勞動者可以主張不能作為公司用工管理的依據。

目前各地政府與私人企業在防控措施上的不合理要求，已經漸漸被官媒跟法律界重視，此前上海、江蘇等地強制入戶消毒，引起憲法學者童之偉重批沒有法律依據，人民日報海外版旗下微信公眾號「俠客島」則批評「再大的事也得分解成一件件小事，小事辦不好，怎麼讓人相信大事一定能成？」

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