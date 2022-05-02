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上海活人被當死人的「類死人」事件 相關官員被撤職

記者陳言喬／即時報導
上海殯儀館的人發現老人還活著，就送回養老院。（網路視頻截圖）
上海殯儀館的人發現老人還活著，就送回養老院。（網路視頻截圖）

上海這兩天最大的新聞大概就是一名活人被當成死人送到殯儀館的離奇事件。上海官方已介入調查，此事讓人看到上海在嚴格防疫下的離譜疏失。

澎湃新聞報導，上海官方2日下午宣布，普陀區民政局黨組書記、局長張建東，黨組成員、副局長黃耀紅，養老服務科科長劉穎華，長征鎮社會事業發展辦公室主任吳友成，新長征福利院院長葛芳等，對新長征福利院錯轉一名老人問題負有責任，造成嚴重不良影響。張建東被黨紀立案，黃耀紅、劉穎華、吳友成3人均被免職並黨紀立案，葛芳被免職並政務立案。5人均接受進一步調查。

這起「類死人」的事件發生在大陸第一大商業都市「魔都」，事件如此「魔幻」，令人不可思議。網友拍到視頻是在上海普陀區新長征福利院（養老院）的門口，門口停著一輛車。相關對話如下：

有一個男聲在解說：「養老院在瞎搞，活人裝上去，和殯儀館說死掉了」。

「兩個殯儀館的工人說：沒死！沒死！還在動！」

「哎喲真是的，世界上有這個事情」。

伴隨著解說，視頻裡穿著藍衣服的工作人員把裝著人的黃袋子拉開，然後一邊走遠一邊說：「活的，活的」，「活的看到吧，活的」。

發現老人真的還有氣息後，穿著白衣服的工作人員居然試圖再把老人蓋住，被藍衣工作人員喝止：「不要再蓋上TA了，活的看到了嗎？」

最後經過商量，他們把老人又帶回了養老院內。

整段視頻剛被人放在網上時因為過於離譜而被很多網友認為是在造謠，但隨即查出是真實的，上海多家媒體已證實這件事，並稱老人現在已經被轉運至醫院救治，生命體征趨穩。

網上有評論稱，在養老院，是誰判斷老人已經去世，把這名有生命體征的老人送去了殯儀館。

根據相關流程，養老院有老人自然死亡，都有一套處理程式。一是，必須打120急救，由專業人士宣布死亡。養老院能做的是通知家屬，由家屬決定喪葬事宜。

而火葬場要有死亡證明才能開火化證。

還有經歷過的網友表示，現在哪怕是人涼了，急救和心電圖也必須上，還要視頻。

本來這套流程裏有很多程式，防止把活人送去殯儀館的事情。然而這件事，彷彿這些程序都不存在。

這中間到底哪一步出錯？可能歸因現在上海醫療系統處於超負荷的狀態，所以叫不來救護車？或是養老院的工作人員自作聰明，覺得不需要再有什麼程序，所以把這一切都跳過了？

如果不是殯儀館的工作人員發現給送回來了，真火化了也死無對證，除了老人自己，再也沒人知道出了這麼大一個紕漏。

現在恰好有人把這件事給拍下來發到網上才引起渲染大波，那之前是否有發生過類似的事情，因為沒被拍到也不會有人知道。

養老院 福利 防疫

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