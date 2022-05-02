6女200萬共買合院遭疑炒作 律師：有法律風險

浙江杭州六名女子合買房子引發話題，還有網友打趣地問「你們還缺舍友嗎」？（取材自極目新聞）

浙江杭州六名女子花200萬元人民幣在千島湖旁合買一座合院的消息引發熱議，有網友表示羨慕，也有人質疑購房消息的真實性，懷疑是藉炒作新聞賣房。律師表示，多人合買房子的行為存在很多法律風險，建議不要輕易模仿。

極目新聞報導，有六名大學同宿舍的女同學感情極好，畢業後一直保持聯繫。六人原準備在今年五一假期到千島湖遊玩，偶然發現有套售價200萬元的合院在出售。六人考慮到在此買房可以省去旅遊住宿的開支，房子平時可用來出租做民宿 ，而六人合買每人只用付幾萬元的首付，因而決定共同出資，把房子買了下來。

新聞上網後，引發網友熱烈討論。有人表示羨慕，也有人提出質疑，懷疑是否在「在給房子打廣告」。另有網友發現，在某個拍賣 網站上正好有一套待售的房子很像六人合買的房子，房子的價格恰好也是200萬元，懷疑六人的所謂「買房」是另有所圖。

報導指出，記者果然在拍賣網站找到了網友所說的房子，房子位於杭州市淳安縣姜家鎮一處住宅區，網站將於5月1日上午10點開始拍賣。網站信息顯示，這套房子是二居二廳二衛的戶型，為單層建築，建築面積76.61平方米，是精裝修的二手房。競買公告指出，房子的起拍價是200萬元，保證金為20萬元，加價幅度為1萬元或其整數倍。

記者根據拍賣網站留下的信息，進而聯繫到房子的諮詢聯繫人李先生。李先生稱，拍賣網站上的這套房子不是那六名女子買到的，六人已在線下購買小區裡另一套房子，價格是200萬元。由於涉及到購買者的隱私 ，李先生表示不便多說。隨後，記者通過小區物業聯繫到負責該小區房屋銷售的劉先生。劉先生聽說了六名女子合買合院的事情，「她們買的房子大概77平方米，是小區的19幢。」

律師表示，如果沒有親屬關係的人要合買房子，一般不能將所有人的名字都寫在一個房產證上，而通常採用代持房產的形式，幾人需要簽訂合夥買房的協議，明確房子的產權、還貸的形式等信息。房子的產權只能歸屬一人所有，也即俗稱的「房產證上只能寫一個人的名字」。這種行為存在很多法律風險，例如持證人可能單方售房侵害其他人權利，或者持證人可能因個人債務導致整個房產被執行；也存在後期幾人在處分房產事項出現協商不一致導致訴訟的風險，建議不要輕易模仿。