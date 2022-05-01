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長沙樓房坍塌 23被困39人失聯 疑違規加蓋惹禍「8層變2層」

記者賴錦宏／綜合報導
湖南長沙居民自建房倒塌事故，初核23人被困39人失聯。（新華社）
湖南長沙居民自建房倒塌事故，初核23人被困39人失聯。（新華社）

湖南省長沙市一棟疑似違規加蓋的八層老舊樓房，日前中午突然倒塌，事後民眾反映有多人失聯。長沙官方晚了一天才通報有23人受困，已救出5人，還有39人失聯。

影音來源：YouTube

當地官方稱，據初步調查，倒塌房屋是居民自建房，共八層，其中一樓為店面，二樓為飯店，三樓為放映咖啡館。四、五、六樓為家庭旅館，七、八樓為自住房。「承租房對房屋有不同程度的結構改動」，房屋倒塌具體原因正在深入調查中。

另據新華社報導，事故發生後，中共總書記習近平立即作出指示，要求不惜代價搜救被困人員，全力救治受傷人員，妥善做好安撫安置等善後工作，同時要徹查事故原因，嚴肅追究責任。習近平稱，近年來多次發生自建房倒塌事故，造成重大人員傷亡，務必引起高度重視。要對中國各地自建房安全開展專項整治，徹查隱患，及時解決。

央視新聞指出，應急管理部部長黃明表示，深刻吸取湖南長沙居民自建房坍塌事故教訓，全面排查各類安全隱患，將依法嚴厲打擊擅自施工、擅自改變房屋主體結構等違法違規行為，堅決防止坍塌等事故發生。

這棟樓房建築面積約有700平方公尺，倒塌後揚起巨大灰塵，只剩下兩層高的廢墟；許多民眾指控這棟樓房違規加蓋數層樓。事發後，房主已經被警方控制。

湖南長沙望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣一棟自建房倒塌，圖為當晚現場救援人員徒手搬...
湖南長沙望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣一棟自建房倒塌，圖為當晚現場救援人員徒手搬運倒塌物。 （中新社）

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