我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防部證實：美軍開始在德國等三地訓練烏克蘭軍隊

疑點重重 俄羅斯6名富商三個月內接連離奇喪命

吵架1分鐘 杭州男嘗惡果 被列確診密接 換來14+7天

中國新聞組／上海30日電
杭州一名年輕人因與陌生人口角，竟成為「密接」，換來「14+7」，圖為示意圖。（取材自小時新聞）
杭州一名年輕人因與陌生人口角，竟成為「密接」，換來「14+7」，圖為示意圖。（取材自小時新聞）

1999年出生的C男（化名）怎麼都沒想到，與陌生人的一次偶爾口角，竟讓自己成為了「密接」，按要求他要進行14天集中隔離和7天居家健康觀察。

綜合錢江晚，小時新聞報報導，杭州日前在封控區人員中檢出一名核酸陽性病例，在流行病學調查中發現，此人在居家隔離的前一天早上，在一個十字路口與一位陌生人發生摩擦，並吵了一分鐘的架；或許是因為吵架的原因，他隨後無心工作，便回了家……之後小區因為出現確診病例而封控。

隨即，經過流行病學溯源，確定了吵架場景的另一位主角，也就是C某。根據風險研判，他作為該病例的密切接觸者納入管理。

報導指出，杭州市疾控中心主任趙剛解釋，新型冠狀病毒的傳染源主要是新冠肺炎確診病例和無症狀感染者，主要通過飛沫傳播、接觸傳播。其在潛伏期就有傳染性，吵架這種激烈場景，陽性患者可能會噴射出病毒；而且在爭吵過程中，即使佩戴口罩，也可能因為面部動作過大而導致口罩不能有效貼合，氣密性下降，而不能起到足夠的保護作用。如果發生肢體衝突，則更危險。

趙剛主任列了幾條生活中需要特別注意防護事項：

1、咳嗽、打噴嚏。會形成大量飛沫，傳播細菌或病毒，如果沒有帶紙巾，我們可以用手肘或上衣袖遮住口鼻，防止飛沫四濺，並記得一定要及時洗手！

2、揉眼睛、抹鼻子。杭州市疾控中心做過一次觀察實驗，在20分鐘觀察時間內，70.3%成人和86.4%兒童出現不自覺的觸摸鼻子和揉眼睛的動作。病毒可通過手部接觸，再經揉眼睛、觸摸口鼻等行為，進入體內後引起感染。

3、摘口罩。戴口罩外表面成為阻擋病毒的最前線也是最「髒」的地方，因此不僅在摘口罩前需要認真洗手，在摘口罩的時候更要注意不要用手碰到口罩的外層，摘完口罩後切記規範洗手。

4、做核酸檢測。在做核酸檢測時，要保護好自己，比如：排隊時保持間距，不要交談，不要玩手機；在採集核酸的時候不用喊「啊」，然後快速戴上口罩。

浙江省杭州市拱墅區投用具有物理隔絕、正壓環境等防疫條件的便民核酸採樣方艙，圖為市...
浙江省杭州市拱墅區投用具有物理隔絕、正壓環境等防疫條件的便民核酸採樣方艙，圖為市民在便民核酸採樣方艙外等待核酸採樣。（中新社）

口罩 檢測 手機

上一則

海內外疫情趨緩 香港取消外遊警示

下一則

山東夫妻都叫李洋洋 不但同年生 老家距不到100公尺

延伸閱讀

新冠病毒研討會：解除口罩老弱病幼群堪憂

新冠病毒研討會：解除口罩老弱病幼群堪憂
北京確診逾200例 五一進公共場所需核酸陰性證明

北京確診逾200例 五一進公共場所需核酸陰性證明
冷眼集／快篩之亂…政府沒錯？全是民眾的錯？

冷眼集／快篩之亂…政府沒錯？全是民眾的錯？
「疫情受控」 丹麥停打疫苗 全球首國

「疫情受控」 丹麥停打疫苗 全球首國

熱門新聞

北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
北京居民25日在北京朝陽區某家超市搶購物資。黃雅慧/攝

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

2022-04-25 13:26
中國社交平台瘋悼念台灣作家林奕含。（圖／取自林奕含臉書）

「她走五年了 世界有好些嗎」中社交平台 瘋悼林亦含

2022-04-27 19:15

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子