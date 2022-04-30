吵架1分鐘 杭州男嘗惡果 被列確診密接 換來14+7天

杭州一名年輕人因與陌生人口角，竟成為「密接」，換來「14+7」，圖為示意圖。（取材自小時新聞）

1999年出生的C男（化名）怎麼都沒想到，與陌生人的一次偶爾口角，竟讓自己成為了「密接」，按要求他要進行14天集中隔離和7天居家健康觀察。

綜合錢江晚，小時新聞報報導，杭州日前在封控區人員中檢出一名核酸陽性病例，在流行病學調查中發現，此人在居家隔離的前一天早上，在一個十字路口與一位陌生人發生摩擦，並吵了一分鐘的架；或許是因為吵架的原因，他隨後無心工作，便回了家……之後小區因為出現確診病例而封控。

隨即，經過流行病學溯源，確定了吵架場景的另一位主角，也就是C某。根據風險研判，他作為該病例的密切接觸者納入管理。

報導指出，杭州市疾控中心主任趙剛解釋，新型冠狀病毒的傳染源主要是新冠肺炎確診病例和無症狀感染者，主要通過飛沫傳播、接觸傳播。其在潛伏期就有傳染性，吵架這種激烈場景，陽性患者可能會噴射出病毒；而且在爭吵過程中，即使佩戴口罩 ，也可能因為面部動作過大而導致口罩不能有效貼合，氣密性下降，而不能起到足夠的保護作用。如果發生肢體衝突，則更危險。

趙剛主任列了幾條生活中需要特別注意防護事項：

1、咳嗽、打噴嚏。會形成大量飛沫，傳播細菌或病毒，如果沒有帶紙巾，我們可以用手肘或上衣袖遮住口鼻，防止飛沫四濺，並記得一定要及時洗手！

2、揉眼睛、抹鼻子。杭州市疾控中心做過一次觀察實驗，在20分鐘觀察時間內，70.3%成人和86.4%兒童出現不自覺的觸摸鼻子和揉眼睛的動作。病毒可通過手部接觸，再經揉眼睛、觸摸口鼻等行為，進入體內後引起感染。

3、摘口罩。戴口罩外表面成為阻擋病毒的最前線也是最「髒」的地方，因此不僅在摘口罩前需要認真洗手，在摘口罩的時候更要注意不要用手碰到口罩的外層，摘完口罩後切記規範洗手。

4、做核酸檢測 。在做核酸檢測時，要保護好自己，比如：排隊時保持間距，不要交談，不要玩手機 ；在採集核酸的時候不用喊「啊」，然後快速戴上口罩。