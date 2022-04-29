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支付寶幫忙 核酸檢測意外找到失蹤8年兒

中國新聞組／北京29日電
兒子八年前賭氣離家，父子兩人靠核酸檢測重聚。（取材自封面新聞）
兒子八年前賭氣離家，父子兩人靠核酸檢測重聚。（取材自封面新聞）

漯河人張山為了尋找負氣出走的兒子，八年間一有空閒，就到鄭州建築工地上打工，因為他自始至終認為兒子就在鄭州，但八年辛若換來的卻是一次次失望，沒想到今年延燒各省的疫情卻幫了他大忙，竟靠支付寶查驗親屬核酸檢測報告結果的功能意外找到了兒子。

大河報·豫視頻報導，張山家住漯河鄉下，唯一的兒子張楊初中畢業後便輟學四處打工，但由於沉迷網絡遊戲，經常問父母要錢，不給便翻臉，要到錢後經常吃住都在網吧裡。2014年春節前，25歲的張楊仍沉迷網絡遊戲，因相親問題當面頂撞父母：「我的事兒不用你們管，再管我明天就走。」氣頭上的張山則說：「你要走了，就永遠別回來！」張楊真的離家走了。

兒子剛走的那一段時間，張山夫妻倆並不十分著急，因為他此前為玩遊戲經常離家，過不了多長時間就會回來。沒想到過了幾個月後，仍無張楊的任何消息，手機也停機。張山夫妻倆開始慌了，四處找「可他就像是人間蒸發了一樣，一點音信都沒有」。八年間，張山一直奔波在尋子的路上。

轉機來自於今年春節過後鄭州的第一次全員核酸檢測。「我一個親戚有次用我的手機通過支付寶查親屬核酸檢測報告，不知道咋一查，竟然查到俺兒的核酸檢測報告了。」4月26日下午，張山來到了張楊租住的小區。「我當時心裡一個勁兒咚咚跳」，5時30分許，張楊下班回來了，父子倆見面說的第一句話是「你咋會在這兒？」。

「他現在打了兩份工，我聽後心裡感覺應該是走正道了，知道努力掙錢了」張山說。張山問兒子為啥這八年都不和家裡聯繫，兒子說：「我今年都33歲了，還沒成家，也沒幹出啥成績，怕聯繫了讓你們傷心。」「當天晚上，他領我到附近一餐館點了大盤雞，還買了啤酒，花了一百多。」張山說。

檢測 鄭州 手機

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