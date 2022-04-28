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「不想連累別人」 北京男感染獨守車內 網讚：中國好鄰居

中國新聞組／北京29日電
北京第218例感染者張先生27日在北京地壇醫院接受治療，目前身體已未感任何不適。（取材自新京報）
北京第218例感染者張先生27日在北京地壇醫院接受治療，目前身體已未感任何不適。（取材自新京報）

中國如今疫情嚴峻，包括北京、上海等多個城市的社區都封控。不過住在北京昌平區北七家鎮一戶社區的第218號感染者，在得知自己是密切接觸者後，立即報備社區，並留在自駕車內等候通知，未進小區。他的舉動讓小區躲過封控，並被網友譽為「中國好鄰居」。

新京報報導，得知自己是密接後，住在北京冠華苑社區的34歲張先生，是一名室內設計師。日前他被通知是密切接觸者，當晚他沒敢回家，在工作單位所在的朝陽區入住一家快捷酒店，「一想到有別人，就覺得自己不能把他們都連累了，萬一呢。」

第二天他從酒店離開，特意打電話叮囑前台，「房間不需要打掃衛生，也不許任何人進去」。接著他開車回到所在社區附近，但一直待在自駕車裡12個小時，等待核酸檢測通知，算起來，他總共自我隔離超過24小時。

張先生說，自己在送往隔離點前無任何症狀和身體不適，直到25日中午發燒，渾身痠痛，伴有頭暈。張先生之後確診為北京第218號感染者，在北京地壇醫院接受治療，目前高燒已退。

由於他沒有回到居住地社區，社區人員和環境採樣，結果均為陰性。張先生說，「要是我那時候回家了，室友、整棟樓，甚至整個小區，都可能被封住，這樣影響的人太多了。我自己一人，就算在外面站一天、坐一天，也是無所謂的」。

冠華苑社區黨支部書記王松林表示，得益於張先生的防範意識，居民樓只封控了14個小時。王松林表示，當天下午張先生和社區工作人員溝通七、八次，情緒一直很平靜、果斷，「值得我們敬佩」。

北京 自駕車 檢測

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