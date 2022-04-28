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影／上海封城亂象 法男怕關「新冠集中營」以死相逼也要逃

中國新聞組／上海29日電
法國極右黨派代表Florian Philippot在推特上表示，一名法國人因為害怕恐怖的新冠集中營而陷入崩潰，並指法國政府為何袖手旁觀。（取材自推特）
法國極右黨派代表Florian Philippot在推特上表示，一名法國人因為害怕恐怖的新冠集中營而陷入崩潰，並指法國政府為何袖手旁觀。（取材自推特）

上海3月底開始針對新冠疫情封城，迄今已滿一個月，然而當地多處傳出缺糧、缺菜，確診者將被強制送到有「新冠集中營」的隔離所，也讓許多民眾恐懼。近日就傳出，有外國人對此情況身心俱疲，甚至「以死相逼」，企圖出逃。

自由亞洲電台報導，網傳一段影片中，一名外國男子企圖出逃封城區域，但被多名防控人員攔下；他崩潰大哭，並不斷用中文大喊：「我要死。」並不斷用中、英、法文表示自己要自殺。

防控人員則回應：「你在中國，就要遵守中國的法令。」「你要死，不能死在這裡。」

影片掀起熱議後，法國極右黨派代表Florian Philippot在推特上表示：「一名法國人因為害怕恐怖的新冠集中營而陷入崩潰！這太令人傷心了！法國政府為何袖手旁觀！」法國駐上海領事館事後證實該男子確實為法國人，目前已接受護理人員的照顧，情況穩定。

另據香港福克斯傳媒旗下的「這是上海」在4月中對當地外國人進行的調查，950名受訪者中，有48%人表示會在一年內離開上海。路透也報導，上海不少外籍高階金融人才醞釀出逃，他們表示，現在金融界煩惱的不是財務，而是「糧食」。

封城 疫情 香港

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