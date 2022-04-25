監督女兒上網課 河北男鼾聲亂入 妻賞巴掌叫醒他

男子監督女兒上網課，打鼾聲被全班聽到鬧笑話。 （取材自「陳常說生活」）

河北廊坊一段男子監督孩子上網課，睡覺打鼾的呼嚕聲被全班同學圍觀的視頻在網路走紅，逗樂眾多網友。事情起源於老師要求家長在孩子上網課時從旁監督，結果害小女孩在班級同學面前「丟臉」。

影音來源：YouTube

據陳常說生活報導，視頻畫面顯示，這名爸爸在監督時睡著了，甚至打起了鼾；，爸爸睡得很香，絲毫沒有照顧到孩子上課。不巧的是，恰好女孩被老師點名回答問題，開了麥後，老師也聽到了女孩爸爸的呼嚕聲，要女孩讓爸爸以後換個房間睡覺，無奈換了個同學回答問題。

男子監督女兒上網課，打鼾聲被全班聽到鬧笑話。 （取材自「陳常說生活」）

女孩因為擾亂了課堂秩序，還被扣了分，雖然沒有批評女孩，但這樣的囧事也讓女孩臉上掛不住。報導指出，女孩趕緊讓媽媽把爸爸喊起來，隨後媽媽做法亮了，爸爸被媽媽幾巴掌拍醒來後，似乎還不知道自己做錯了啥事，畫面讓人捧腹大笑。

網友看到這一幕後哭笑不得，有網友表示：「看來爸爸找到學生時期的感覺了吧，看來小時候在課堂上聽課也時常睡覺，因為只有聽著老師講課才睡得香。」「女孩爸爸有種似曾相識的感覺，有了老師的魔音穿耳，睡覺也睡得踏實了，哈哈。」

還有網友指出，「老師說，上課禁止配樂。」「這位爸爸多少有點不負責任了吧，孩子學習是大事，不應該這麼敷衍了事，應該打起精神來，給女兒加油鼓勁，讓女兒更有學習勁頭才是。」