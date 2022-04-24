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買20元醬油 團購運費平攤29元 懷疑合理嗎？「非常時期算了」

中國新聞組╱北京24日電
圓通速遞在長寧區的福泉網點有一個物流中轉站，承擔了周邊好幾個小區的團購需求。（取材自新聞晨報）
圓通速遞在長寧區的福泉網點有一個物流中轉站，承擔了周邊好幾個小區的團購需求。（取材自新聞晨報）

疫情防控之下，社區團購成了網友們儲備物資的重要渠道之一，團購多了，各種問題也隨之而來。最近，就有網友爆料稱，自己買了一瓶20元（人民幣，下同，約3.07美元）的醬油，結果卻要額外多付29元（約4.46美元）運費。

新聞晨報報導，張先生家住靜安區，不久前，家裡的醬油快用完了，他便從一名小區「團長」開設的一個自選團裡，選購了一瓶。這名「團長」當時表示，她弄了一輛卡車，可以直接去外地供應商那邊拉貨。但沒想到，就在成團之後，「團長」卻在群裡發起了運費「眾籌」，金額更是高達 1萬4000元（約2153.3美元）。

根據「團長」的計算，購買酒水飲料的團員需要承擔的6000元運費，購買調料品的團員需要承擔剩下的8000元運費。一共有270人購買了調料品，所以每人需要承擔29元的運費。

報導指出，運費比醬油還要貴，這讓張先生有點措手不及。「特殊時期要加運費可以理解，但是應該事先告知，怎麼加、加多少要說清楚，這樣我可能就不會跟團了。」張先生表示，雖然增加的運費也讓不少團友有些疑義，但大家考慮到特殊時期「團長」也不容易，最終還是把這筆運費付了。

那麼，特殊時期，物流價格有沒有標準呢？幾位負責團購運輸的貨車司機表示，目前物流確實比較難，一是缺人，二是缺車，第三最關鍵的還要有通行證。

從外地拉物資直接進上海，難度最高，價格也最貴。在上海市內從事物流運輸的貨車，運費相對要低一點。以社區團購的運輸為例，目前承擔運輸的車輛主要分為保供企業的自有車輛，以及物流公司的社會車輛。

保供企業的自有車輛，因為司機和車裡都是企業自有，一般不對外接單，司機拿的也是單位工資。物流公司的社會車輛，運費價格則大多按照「一趟+點位」相結合的方式計算。

據報導，一名從事冷鏈運輸的司機指出，他負責從長興島拉海鮮肉類等冷鏈食品到市區，因為是專門的冷鏈車，價格比較高。一天的運費是5000元，每個點再加300元。一名運輸米麵糧油的司機表示，他每天的運費是2000元，每天裝滿一車物資，差不多早上6點出發，一般會有7、8個點位要送，送完也晚上8、9點，又要回去裝貨，為第二天的運輸做準備。

根據調查，特殊時期儘管物流價格波動性大，但也有一定規律，那就是跨省跨區較貴，距離短點對點較便宜。這樣，如果能打通節點，就能有效降低物流成本。

進出上海載貨需要有通行證。（取材自新聞坊）
進出上海載貨需要有通行證。（取材自新聞坊）

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