跟著劉畊宏跳 「受傷女孩」頻傳 或撞茶几、手腳打架或黃體破裂

劉畊宏的健身直播火了。（取材自ZAKER）

「劉畊宏女孩」的熱情愈發高漲，劉畊宏抖音 的粉絲已經從不到2000萬變突破3000萬，也只不過一天的時間。不過，健身 減肥對沒有運動習慣的人來說，不能操之過急，不少網友曬出了自己的尷尬經歷，從劉畊宏女孩變成「受傷女孩」了。

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三言財經報導，有網友爆料，有女孩跟練5分鐘，當晚就進了醫院。而原因是運動過激導致黃體破裂，在醫院住了兩天，花了人民幣2300元（約353.8美元）；還有人不小心撞到了茶几上，前一分鐘還陶醉在劉畊宏女孩的快感中，後一分鐘就癱了；更有人跳第一遍就手腳打架，腳踢到手指甲上了。另一個悲傷的故事是女孩上場五分鐘便腳腫了，雲南白藥伺候上了。

有人不小心撞到了茶几上。（取材自三言財經） 另一個悲傷的故事是女孩上場五分鐘便腳腫了，雲南白藥伺候上了。三言財經

劉畊宏女孩看來也意識到了問題的嚴重性，「劉畊宏燃脂操別亂練」的話題立馬衝上微博 熱搜前面，閱讀量超過7億，討論超過5.4萬。劉畊宏在直播時也會盡可能把動作講清楚，也會強調注意事項，讓網友量力而行；但不是每個人都能理解好、做好，於是難免就容易出現運動過度，甚至受傷。

還有人跳第一遍就手腳打架，腳踢到手指甲上了，看網友的表情，可以說相當的具體形象了。（取材自三言財經）

對一般人來說，劉畊宏燃脂操的強度其實不低，完全更上節奏有一定難度，「畊宏雖好，可不要『貪杯』」。

紅星新聞報導，有網友調侃，一夜之間朋友圈十個年輕女性中有八個是「劉畊宏女孩」，剩下兩個在監督自己老公跳劉畊宏。

很多人多是抱著「別人跳我也不能輸」、「人家能瘦我也能瘦」、「動了總比不動好」的心態參與到這股劉畊宏熱中的，忽視了運動也要講究時、效、度。一味跟風，用蠻力，保不齊就會成為那個隨機受傷的「幸運觀眾」。極端情況還會造成黃體破裂、橫紋肌溶解。