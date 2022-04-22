非必要離校…評疫情寫鐵鍊女 大學生短詩被屏蔽

圖為某高校開展核酸檢測示意圖。（新華社）

中國一名大學生的新詩近期引發熱議，短詩名為「非必要離校」，描述疫情 防控期間，學生們期待能在「非必要」狀況下離開校園。不過，這首短詩已在主辦單位的微博 被屏蔽。

中央社報導，這首詩是來自上海交通大學舉辦的「2022全球華語大學生短詩大賽」投稿入圍 作品，編號是669，由中央美術學院的學生朱皓月所創，全文僅146字，但卻引發共鳴，吸引許多讀者。

這首詩內文為：「實習、掛號、雅思課，算是必要的吧，那蹲守一朵飛檐上的雲呢，捂回一袋板栗呢，被落葉淋上頭髮呢，坐兩個小時昏昏欲睡的校車，去牽另一半的手呢。」

「萬一，這張照片被傳成經典呢；萬一，這袋板栗分給了一個瀕臨崩潰的同學呢；萬一，淋濕的是一個詩人呢；萬一，這輩子就是他呢。疫情讓一切都變成了正襟危坐的必要，誒，人間是由無數個非必要組成的呀。」

新冠疫情期間，為了防範疫情擴大，有時會針對大學校園採「非必要不得離校」的防疫政策。

然而，這首「非必要離校」的新詩，12日在上海交通大學研究生會的微博上傳後，20日起於上述微博搜尋時，已遭到屏蔽。

除了「非必要離校」這首短詩，「2022全球華語大學生短詩大賽」上，學生投稿且入圍的作品還有談及疫情「吹哨人」、離世的前武漢中心醫院眼科醫師李文亮，作品名稱為「史記」；談及徐州八孩媽鐵鏈女事件，作品名稱為「他的床頭長出一個女人」等。

不過，上述兩首新詩也在主辦單位的微博上「被消失」，由於「史記」的作品編號為640，「他的床頭長出一個女人」編號為626，引起網民留言：「626和640，像無數女人和歷史一樣消失了。」

「全球華語大學生短詩大賽」至今已舉辦五屆，據官方微博，短詩大賽由中國青少年新媒體協會、中國作家協會詩刊社、中華詩詞學會、中國詩歌學會指導，上海交通大學主辦，並由上海交大博聞研微網絡文化工作室承辦。