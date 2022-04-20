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張庭夫婦96套房產被查封 京媒：迷惑性傳銷 要付出代價

中國新聞組／北京20日電
林瑞陽（左）和張庭96套房產遭查封。（取材自微博）
林瑞陽（左）和張庭96套房產遭查封。（取材自微博）

近日，張庭夫婦公司名下96套房產被查封的消息上了熱搜。新京報發表署名冬越的評論文章指出，說到底，無論公司商業模式偽裝的手多麽高明，多麽具有迷惑性，傳銷的本質仍無法改變。

文章說，公開資料顯示，品牌「TST庭秘密」的主體公司是上海達爾威貿易有限公司（下稱「達爾威公司」），由明星張庭、林瑞陽夫婦於2013年創立。2021年12月28日，達爾威公司涉嫌傳銷被查處。到如今，達爾威公司名下的96套房產被查封，張庭、林瑞陽夫婦也在一步步為其名下公司從事的非法傳銷行為付出應有的代價。

值得注意的是，張庭、林瑞陽夫婦名下的達爾威公司從事的傳銷活動與其他傳銷活動相比，有著一定特殊性。

首先就是品牌創立者名聲大。創立者張庭和林瑞陽都是知名演員，在創立「TST庭秘密」品牌後，先後也有不少明星曾為該品牌背書。在公眾眼中，對於品牌的信任度要比普通的傳銷商品大很多。

此外，與傳統的傳銷行為相比，達爾威公司在商業模式上也具有非常強的迷惑性。合法的商業活動和非法的傳銷活動都在達爾威公司同時開展，只是被包裝得「面目不同」。

由這里也可以看出，一個公司即使商業模式搭建得再巧妙，營銷手段偽裝得再隱蔽，當其符合傳銷的三個特徵，即拉人頭、繳納入門費和團隊計酬的金字塔結構之時，再五花八門的營銷方式也掩蓋不了其公司從事傳銷活動的事實。

這也最終成為處罰達爾威公司的依據。說到底，無論公司商業模式偽裝的手段多麽高明，多麽具有迷惑性，傳銷的本質仍沒有改變。

如今，相關部門對於達爾威公司的處罰也在一步步落地，也期望其他明星更能夠引以為戒，切莫觸碰法律紅線。

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