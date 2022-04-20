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96房總價17億被查封 張庭、林瑞陽發律師函：案件複雜勿揣測

記者楊起鳳、陳政錄／綜合報導
張庭(右)和林瑞陽因涉及違法傳銷遭罰款。(本報資料照片)
張庭(右)和林瑞陽因涉及違法傳銷遭罰款。(本報資料照片)

藝人林瑞陽、張庭夫婦，在中國創立的美妝微商品牌「TST庭秘密」，先前被爆涉傳銷遭立案調查。事件經過半年，傳出母企達爾威公司名下位在上海的96套房產，已於2021年7月遭查封，總價17億人民幣（下同）。張庭公司19日晚間發布律師函，稱案件複雜、不便回答各方問題，要求勿揣測並保留法律追究權。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，林瑞陽、張庭夫婦日前因被當地政府認定從事違法傳銷，1927.99萬元將被沒收，此外還要繳納170萬元罰款。之後又傳出他們名下96套，總價17億元房產被石家莊裕華區市場監督管理局查封，查封日期為2021年7月20日。

報導稱，根據權威訊息，由於達爾威利用網路從事非法傳銷活動，該公司名下全資子公司上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘億網實業有限公司，所持有位於上海市浦東新區江耀路28號的96間房產，被石家莊裕華區市監局查封。

林瑞陽、張庭公司發布律師函，回應房產遭到查封的訊息。(取材自微博)
林瑞陽、張庭公司發布律師函，回應房產遭到查封的訊息。(取材自微博)

報導還稱，由湖北省保康縣市場監督管理局出具的裁決書顯示，達爾威公司在2018年1月1日至2021年7月期間發展紅卡會員65萬人，紅卡主管業務收入約91億元，獲利1927萬元。由於涉嫌非法傳銷，達威爾已遭罰沒收2097萬元。

上述房產由達爾威在2020年購入，同年10月林瑞陽、張庭、陶虹、明道等藝人曾經參觀這棟即將完工的大樓，林瑞陽更藉此幫旗下事業進行宣傳。

遭查封的房產，是「TST庭秘密」在上海的辦公大樓，共分為96個房產本。如今房產的產權被查封，不能進行交易、產權抵押，但達爾威公司仍可正常使用，後續須待石家莊市裕華區市監局做出處罰決定後，再進行處理。

據了解，「TST庭秘密」遭民眾舉報涉及違法傳銷後，於2021年6月5日在中國依「涉嫌傳銷」遭立案調查，受此影響，「TST庭秘密」微博官方帳號遭禁言，自去年12月29日後就未一直再更新，直到19日發布律師函回應為止。

該帳號上一篇發文內容指出，達爾威公司是一家合法經營公司，始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅。「非常感謝石家莊市裕華區市場監督管理局指導我司排查風險，目前公司運營一切正常，我司將積極配合相關部門工作」。

另據公開資料顯示，張庭、林瑞陽夫婦於2013年創立「TST庭秘密」，運營主體公司達爾威公司的總部，位於上海市浦東新區。該品牌以化妝品、護膚品為主打商品，於2014～2018年期間暴紅，被稱為「微商第一品牌」，共發展會員超700萬人。

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