鄭州游泳館屋頂坍塌 釀3死9傷慘劇 泳褲男逃命

河南省鄭州市一處游泳池的頂棚崩塌，建築碎塊掉入泳池中，造成3死9傷，現場混亂一片狼籍，目前事故原因正在調查中。圖為事發游泳館坍塌部位。（中新社）

河南 省鄭州 市的五洲溫泉游泳 館18日發生屋頂局部坍塌意外，造成3人死亡9人受到輕傷。

河南省鄭州市金水區東風路五洲溫泉游泳館屋頂局部發生坍塌，鄭州市消防救援支隊迅速共調集29車136人趕赴現場。(取材自微博)

綜合媒體報導，事發於18日上午10時51分，網傳影片顯示，游泳館屋頂整片掉落泳池中，大量建築碎片在水中漂浮。事件發生後，鄭州市應急、消防等相關部門趕到現場救援，該坍塌游泳館為單層建築，頂部的鋼架結構和上方鋪設的鋁塑板坍塌至水池內，現場有人員被困。經過近4小時的救援，共救出12人，其中輕微傷和輕傷9人、死亡3人（1人經搶救無效死亡，2人現場死亡）。目前，3名企業經營者已被警方控制，善後工作及事件具體原因調查正在進行中。

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報導指出，當地一名市民表示，坍塌的五洲溫泉游泳館緊挨五洲大酒店，已經運營了20多年，2021年該游泳池頂棚就曾發生過局部崩塌、「破洞」的情況。

根據網路上有關此事故的影片，游泳館的頂棚崩塌砸入泳池，碎塊、鋼板等滿池都是，池水混濁、一片狼籍，同時有身著泳衣的泳客從池子中起身逃命。

天眼查App顯示，涉事游泳館關聯公司為鄭州五洲大酒店俱樂部有限公司。該公司由丁勝利、鄭州同樂企業集團有限公司共同持股。鄭州同樂企業集團有限公司曾因被列入經營異常名錄屆滿3年仍未履行相關義務，被河南省市場監督管理局列入嚴重違法失信企業名單。值得一提的是，鄭州同樂企業集團有限公司最大股東為鄭州市金水區東風路街道辦事處十二里屯村委會，持股約93.33%。