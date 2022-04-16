涉妻墜亡案 黑龍江網紅校長被捕 網友嘆：可惜了
黑龍江省哈爾濱市日前發生一女子墜亡事件，疑犯是哈爾濱師範大學原黨委書記辛寶忠，案中墜亡女子為辛的妻子。目前，辛寶忠已被逮捕。
綜合媒體報導，墜亡事件是發生在哈爾濱市道里區群力新城小區，小區居民稱，案件發生在該小區北區某棟19樓，辛寶忠二人夫妻關係一般，此前曾發生過衝突，辛寶忠的妻子楊某在哈爾濱某單位工作。
來源：YouTube
據報導，辛寶忠在哈爾濱商業大學工作期間，他被稱為「網紅校長」，還獲得了2016年度全國「學生最喜愛的大學校長」。他被檢察機關依法批准逮捕的消息很快引發了關注，有網友質疑稱「這樣的人為什麼能當黨委書記」，對此有網友回復表示：「他對學生特別好。」
公開報導顯示，辛寶忠在哈爾濱商業大學任校長時，會通過微博、微信了解和解決學生們提出的諸如「學校圖書館閉館時間早」「浴池條件差」「水房排隊」等問題。學生和網友們稱讚他為「暖男」「哈商大男神」「萌萌噠辛校長」。
幾位自稱是哈爾濱商業大學學生的網友稱：「如果辯證地看他的的確確是一位好書記，這種好是與他私生活無關的，可惜了。」另一位自稱是哈商大學生的網友評論道：「其人特別好，有求必應的那種，以前在大家給校長信箱寫信，他都會回復，對學生是真的很好。」
目前，哈爾濱師範大學各部門尚未對辛寶忠犯案一事回應。
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