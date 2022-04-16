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涉妻墜亡案 黑龍江網紅校長被捕 網友嘆：可惜了

中國新聞組／北京16日電
哈爾濱師範大學原黨委書記辛寶忠因涉及妻子墜亡事件已被警方逮捕。（取材自封面新聞）
哈爾濱師範大學原黨委書記辛寶忠因涉及妻子墜亡事件已被警方逮捕。（取材自封面新聞）

黑龍江省哈爾濱市日前發生一女子墜亡事件，疑犯是哈爾濱師範大學原黨委書記辛寶忠，案中墜亡女子為辛的妻子。目前，辛寶忠已被逮捕。

綜合媒體報導，墜亡事件是發生在哈爾濱市道里區群力新城小區，小區居民稱，案件發生在該小區北區某棟19樓，辛寶忠二人夫妻關係一般，此前曾發生過衝突，辛寶忠的妻子楊某在哈爾濱某單位工作。

來源：YouTube

據報導，辛寶忠在哈爾濱商業大學工作期間，他被稱為「網紅校長」，還獲得了2016年度全國「學生最喜愛的大學校長」。他被檢察機關依法批准逮捕的消息很快引發了關注，有網友質疑稱「這樣的人為什麼能當黨委書記」，對此有網友回復表示：「他對學生特別好。」

公開報導顯示，辛寶忠在哈爾濱商業大學任校長時，會通過微博微信了解和解決學生們提出的諸如「學校圖書館閉館時間早」「浴池條件差」「水房排隊」等問題。學生和網友們稱讚他為「暖男」「哈商大男神」「萌萌噠辛校長」。

幾位自稱是哈爾濱商業大學學生的網友稱：「如果辯證地看他的的確確是一位好書記，這種好是與他私生活無關的，可惜了。」另一位自稱是哈商大學生的網友評論道：「其人特別好，有求必應的那種，以前在大家給校長信箱寫信，他都會回復，對學生是真的很好。」

目前，哈爾濱師範大學各部門尚未對辛寶忠犯案一事回應。

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