「高薪有車有房」徵才廣告 椰樹集團挨罰後再刊登惹議
中國飲料生產企業椰樹集團在官方微博上發布徵才廣告再度引起爭議，該廣告文案稱，「入學就有車、有房、有高薪、有前途、能致富。」去年，該相似廣告文案「入學就有車、有房、有高薪、肯定有美女帥哥追」就曾被海南省市場監督管理局罰款人民幣40萬元。
紅星新聞報導，椰樹集團今年廣告的招聘人數從20人擴招至30人。負責招聘的椰樹集團韓女士說，此次擴招至30人，是因為企業正在發展，對人才各方面的需求更為迫切。且去年招生時，最後通過面試的人員還是比較少，沒有達到預定的目標，所以爭取今年多招一些。
來源：YouTube
上觀新聞報導，椰樹集團的徵才廣告仍和過去保持一貫風格，12日發布的廣告內容為：「椰樹集團培養正副總經理學校再招生」、「畢業後包工作，升任集團副總後年薪108萬元人民幣，有貢獻獎勵600萬海景房、獎勵1000萬別墅、獎勵分紅股權」，比起一年前被罰的廣告，內容改掉了「肯定有美女帥哥追」。
對此，椰樹表示，並不是噱頭、吸引眼球，公司宣傳內容全部屬實，既不存在虛假宣傳也不是炒作，而是企業一直堅持的宣傳風格。
這樣的徵才廣告引發了網友熱議，網友稱，「真的有這麼優厚的待遇，那麼為啥不搶著去應聘呢，這是在等啥」、「又是熟悉的味道」、「內容沒啥問題，俗是俗了點，但是清清楚楚寫著待遇」；也有網友疑惑，「之前培養的那批上哪去了？」
去年，椰樹集團發布「椰樹集團培養正、副總經理學校再招生！專業不限只要懂寫作，入學就有車、有房、有高薪、肯定有美女帥哥追」等內容的徵才廣告，引發社會爭議。椰樹集團隨後被海南省市場監管局立案調查。
事實上，椰樹集團近年多次因發布不良廣告，遭到中國執法部門行政處罰。2019年，椰樹椰汁廣告文案將產品與「豐胸」關聯，受到廣泛質疑；2020年，椰樹集團「押房徵才」違反中國「勞動合同（約）法」
椰樹集團的廣告風格飽受質疑，但在一定程度上也提高了椰樹品牌的知名度和產品銷量。2022年，集團曾在官網公開表示，銷量因廣告風波「逆勢增長」，近兩年平均增長12.26%。
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