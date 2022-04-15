「高薪有車有房」徵才廣告 椰樹集團挨罰後再刊登惹議

椰樹集團在官方微博上發布徵才廣告再度引起爭議。（取材自紅星新聞）

中國飲料生產企業椰樹集團在官方微博 上發布徵才廣告再度引起爭議，該廣告文案稱，「入學就有車、有房、有高薪、有前途、能致富。」去年，該相似廣告文案「入學就有車、有房、有高薪、肯定有美女帥哥追」就曾被海南省市場監督管理局罰款人民幣40萬元。

紅星新聞報導，椰樹集團今年廣告的招聘人數從20人擴招至30人。負責招聘的椰樹集團韓女士說，此次擴招至30人，是因為企業正在發展，對人才各方面的需求更為迫切。且去年招生 時，最後通過面試 的人員還是比較少，沒有達到預定的目標，所以爭取今年多招一些。

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上觀新聞報導，椰樹集團的徵才廣告仍和過去保持一貫風格，12日發布的廣告內容為：「椰樹集團培養正副總經理學校再招生」、「畢業後包工作，升任集團副總後年薪108萬元人民幣，有貢獻獎勵600萬海景房、獎勵1000萬別墅、獎勵分紅股權」，比起一年前被罰的廣告，內容改掉了「肯定有美女帥哥追」。

對此，椰樹表示，並不是噱頭、吸引眼球，公司宣傳內容全部屬實，既不存在虛假宣傳也不是炒作，而是企業一直堅持的宣傳風格。

這樣的徵才廣告引發了網友熱議，網友稱，「真的有這麼優厚的待遇，那麼為啥不搶著去應聘呢，這是在等啥」、「又是熟悉的味道」、「內容沒啥問題，俗是俗了點，但是清清楚楚寫著待遇」；也有網友疑惑，「之前培養的那批上哪去了？」

去年，椰樹集團發布「椰樹集團培養正、副總經理學校再招生！專業不限只要懂寫作，入學就有車、有房、有高薪、肯定有美女帥哥追」等內容的徵才廣告，引發社會爭議。椰樹集團隨後被海南省市場監管局立案調查。

事實上，椰樹集團近年多次因發布不良廣告，遭到中國執法部門行政處罰。2019年，椰樹椰汁廣告文案將產品與「豐胸」關聯，受到廣泛質疑；2020年，椰樹集團「押房徵才」違反中國「勞動合同（約）法」

椰樹集團的廣告風格飽受質疑，但在一定程度上也提高了椰樹品牌的知名度和產品銷量。2022年，集團曾在官網公開表示，銷量因廣告風波「逆勢增長」，近兩年平均增長12.26%。