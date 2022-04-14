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牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

中國新聞組／北京14日電
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

28歲的深圳女孩朱雯琪今年3月以全年級第一的成績，從牛津大學數學建模與科學計算碩士畢業，並拿到兩個與數學相關的全額獎學金，繼續攻讀博士。不過，由於朱雯琪外貌亮眼，被部分網民質疑是作假，還稱她「氣質跟學術不搭」。更有浙江大學數學系畢業的微博用戶出考題給她，朱雯琪也接受挑戰，順利讓對方折服。

28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因為外貌美麗學歷竟遭到許多網民質疑。（取材自微博）
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因為外貌美麗學歷竟遭到許多網民質疑。（取材自微博）

澎湃新聞報導，面對網路的質疑之聲，朱雯琪透露，自己平時也愛吃愛玩，但更愛數學。她認為不可能向所有人自證清白，也希望自己的例子能打破許多人對數學界學術青年的刻板印象。

香港01報導，今年3月，朱雯琪在網上發布一段畢業紀念的短片，意外走紅。許多網民質疑她「學歷造假」，她的私人電子郵件信箱跟住址更被曝光。

由於中國近年許多網紅為吸引粉絲，打造出「佛媛」、「菜媛」、「幼兒媛」等人物設定，網民更諷刺她是「學媛」，稱她只會拍照卻沒有學術圈的氣質和樣貌。擁有289萬的數學大V「賊叉」更公開出題考她。面對公開的質疑，朱雯琪不只回答了「賊叉」提出的數學題，更提出了該數學題目設定上的問題，令「賊叉」相信她是真的。

朱雯琪10歲時從小學退學，因身體不好在家自學；12歲考上深圳國際學校，16歲考上牛津數學系本科；後來進入金融業，相繼在摩根和高盛工作，2020年又重回牛津校園讀碩士。

對於朱雯琪的遭遇，新京報指出，網民質疑朱雯琪，無疑是基於一種刻板印象：「一個這麼愛美、愛秀自拍的女孩，怎麼可能把數學學好？」實際上，在今年的北京冬奧會上，谷愛凌就已經展示了一個年輕一代的新形象。不但滑雪厲害，也是一個學霸，還是一個充滿個性的女孩。

文中指出，朱雯琪跟谷愛凌相似，可以「做自己」。代表新一代年輕人的成功觀不似過去，應當感到欣慰。

谷愛凌 北京冬奧 高盛

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