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讓女友跟上百男人談戀愛 他「自賣自收」詐得180萬

中國新聞組／北京9日電
犯罪嫌疑人及女友。（取材自上觀新聞）
犯罪嫌疑人及女友。（取材自上觀新聞）

重慶公安近日通報一舉打掉5個以「自賣自收」行騙的詐騙團伙，共抓獲犯罪嫌疑人103名、破案500餘起，追贓挽損180餘萬元（人民幣，下同）。其中一個團伙主嫌甚至叫自己女友親自下海，讓辦案警官忍不住感嘆：「讓自己的女友叫別人親愛的，然後進行詐騙，真不知道怎麼想的。」

上觀新聞報導，這種「自賣自收」的新型詐騙手法，主要是透過社交平台物色有感情需要、且具備一定經濟實力的男性被害人；隨後透過網戀方式，以過生日、要表白等名義，誘導被害人到指定網店買禮物，禮物價格在幾百元到上萬元不等，為了哄「女友」高興，很多受害人沒多想就支付了款項。

去年10月，南岸區公安分局破獲了一起電子商務詐騙案，，唯一夏姓女嫌的真實男友就是犯罪團伙的頭目之一。據辦案民警透露，該案受害人有數百人，一旦有受害人提出視頻通話要求，全部由夏女完成。

南岸警方稱，夏女所在電子商務公司，實際上是一家詐騙公司，裡面的員工按照事先擬定好的話術，用「小仙女」、「美娜」、「周雪夕」等網名，和不特定男子虛擬交友，再以「互動定情信物」、「索要節日禮物」等理由，要求受害人到該電子商務公司所在的虛擬店鋪中購買價值200-300元的水果、點心、蛋糕等美食

在南岸警方收網之前，幾乎每天都有十幾單貓山王榴蓮、芝士蛋糕被下單送給「小姐姐」，可這些商品實際上只出售不送貨。

南岸警方後來在渝中區抓捕這個詐騙團伙，結果除了夏女負責和被害人視頻連線，其他與被害人聊天的「小姐姐」全部為男性。

詐騙 公安 美食

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