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妻被網暴像失了魂崩潰跳樓 夫矢言討公道

中國新聞組／上海9日電
女子墜樓現場。（視頻截圖）
女子墜樓現場。（視頻截圖）

為感謝買菜小哥遠道送菜，上海一名女子給買菜小哥的電話裡充值了200元人民幣（約31.4美元）話費，不想女子卻遭遇網暴，心理崩潰跳樓自殺。女子的丈夫說，他一定要通過法律途徑向網暴者討還公道。

來源：YouTube

開屏新聞報導，據女子的丈夫張男指出，買菜小哥姓余，3日下午，妻子打電話給他，希望他能送點菜去給住在青浦的父親，她之前已經在平台上掛了一段時間單子，加了配送費也沒人接單，太著急了。從虹口到青浦單程距離27公里，買菜小哥歷經三小時，將菜送到了她父親家裡。買菜小哥並沒有要報酬，但妻子為答謝他，還是堅持往他手機上充了200元話費。

隨後，他妻子在老丈人的小區群裡說了這件事，一個微博大V就此事發了微博稱這是「這座城市的溫暖，正是無數個這樣的無名英雄在默默支撐」。妻子也在個人社交平台上發了感恩推文。

疑似女子與網友的互動。（取材自開屏新聞）
疑似女子與網友的互動。（取材自開屏新聞）

誰都沒有想到，一件溫暖人心的事件，張男的妻子卻遭到了無情網暴。部分網友評論「這不是正能量，這是欺負人」，「人家不顧一切不計代價幫助你，你像打發乞丐」、「連我一個大學生都覺得200少了……起碼500」。鋪天蓋地的網暴讓妻子幾近崩潰，張男說，妻子整個人就像失了魂一樣。4月6日中午，33歲的妻子拋下了年僅七歲的兒子，從32樓縱身躍下結束了自己的生命。

針對這件事，張男表示，「我肯定會向網暴者提起訴訟，那些評論我都截圖了，我也把相關證據發給警察了，有網警給我做了一個筆錄。」

疑似女子曾在社交平台上的解釋。（取材自開屏新聞）
疑似女子曾在社交平台上的解釋。（取材自開屏新聞）

張男說，4月3日送餐後，4月4日開始在網上發酵，她從4月4日、5日這兩天就關注評論並回覆那些負面的評論，解釋自己為什麼會做這麼一個決定。有很多的好心人在微博上給她私信留言，勸她說不要去理睬這些負面的東西，我也一直在勸她，因為她可能比較鑽牛角尖，在意那些評論的人。

張男說，妻子接受了很多很多精神上的壓力，不然真的不會選擇這一步。

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