年輕人瀕斷糧 滬官方坦承物資難抵達 擬解禁快遞員

上海全面封城逾一周，民眾無法買到民生物資抱怨多，一些平時不開伙的年輕人更面臨斷糧危機，官方急為快遞小哥解封，增加配送人手。（美聯社）

上海這波疫情累計染疫已超過10萬例，近兩周的防疫 封控，已讓上海部分民眾，尤其是平時不開伙的年輕人面臨斷糧。上海政府日前宣布放寬部分限制，准許快遞員出門上班。

上海何時解封還未知，鄰近上海的台資重鎮江蘇昆山7日晚宣布，將靜默期再延長四天至12日24時，所有村、小區採封閉式管理，嚴控市民非必要不出門，每戶兩天一次外出採購。同時，將連續開展五輪區域核酸檢測 。

財新網報導，上海一家軟體公司負責人7日在微信 發文稱，該公司上海員工至少有10%每日靠泡麵、餅乾、冷凍食品維持生活，一些不開伙的年輕人已處於斷糧的「險境」。

這名負責人稱，「我們不能認為所有的家庭都能妥當安排好生鮮團購。懇請政府盡快恢復餐飲業外賣，這一點是民生最後的救濟，至關重要。」

財新網這篇報導獲不少迴響，有人稱終於等到一篇真實報導。有人表示，朋友吃了十天泡麵，一點菜都搶不到。還有網友反應，「斷快遞、斷外賣，很多年輕人不開伙，他們住的連火都沒有！還有獨居老人，這兩類人是防疫愛好者整體掛嘴上的」。

一名住在浦東的台商說，之前一個老外鄰居來按門鈴，問能否分給他們一些米跟雞蛋。一些外國人壓根沒想到，在上海會長時間被迫關在家中。七寶一名台商也表示，包括「盒馬」、「美團買菜」等平台，上網選購後要結帳時，不是顯示「當前運力不足」，就是「今日各時段均已約滿」，根本買不到東西。小區迄今配送過兩次物資，但能收到什麼全憑運氣。

上海市副市長陳通7日坦承，因疫情防控，在商超、菜場還無法正常營業下，電商平台末端配送能力也明顯下降，導致最後配送問題嚴重，出現生活物資難以抵達家門的現象。

陳通表示，上海將建立「保供白名單」，對落實防疫措施的批發市場、配送中心、電商大倉、中央廚房等網點解封，允許非涉疫原因被封控在小區的快遞小哥等保供人員，回到保供崗位，但要每日檢測。

另據香港媒體報導，目前上海市民主要靠「社區團購」方式買菜，由小區居民聯繫供貨商，並在小區微信群中拼單。住在松江區的市民小薛（化名）表示，所在小區封了16天，居委發過一次菜，但主要還是靠社區集體購買，「比如誰家有認識農場，直接對接過來，有什麼買什麼，能買到就不錯了」。

路透之前報導，一名美國領事館工作人員在領館群組發出呼籲，稱7名海軍陸戰隊員的新鮮食物已吃完，無法得到配送，只剩下真空密封的口糧，希望能為他們提供一些食物，但強調不是以官方身分行事。有領事館工作人員隨後回應，願提供物資。