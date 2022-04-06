成都火鍋店用地溝油 被判重賠1376萬元

無良火鍋店老板用地溝油，結果遭重罰。示意圖，非該店家。(取材自紅星新聞)

成都一名火鍋店老板為節省成本，重複使用「地溝油」，被法院判賠1376萬元人民幣，有期徒刑10年，成為成都首起在危害食品安全刑事附帶民事公益訴訟中判處千萬級賠償金的案件。

成都高新法院官方微信 消息，成都高新區起航巴蜀印象火鍋店負責人傅某在2018年4月，授意2名工作人員參與餐後廢棄油脂提煉，將顧客食用後的餐後廢油回收加工製成「老油」，再將「老油」添加到新的紅鍋鍋底中，對外銷售供顧客食用，兩年來生產、銷售添加「老油」的火鍋鍋底金額達137萬餘元；2020年11月23日，被突擊檢查現場查獲相關人員。隨後，成都高新檢察院提起了刑事附帶民事公益訴訟。

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最終，傅某被判處有期徒刑十年，並處罰金260萬元，支付賠償金1376餘萬元，同時被要求在媒體公開道歉。傅某不服一審判決提出上訴被駁回、維持原判。

據悉，該案是成都市首起在危害食品安全刑事附帶民事公益訴訟中判處千萬級賠償金的案件。涉事火鍋店目已注銷，平台已搜不到店鋪。

網友對此熱議，「罰的真狠，但我支持。建議在食品安全方面，一視同仁」、「作為一名火鍋愛好者，支持判決。不止是火鍋，其它食品也是」、「懲罰力度低，有不少無良商家昧著良心做產品，做生意」。