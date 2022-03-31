早產雙胞胎只能救1個 父含淚抽籤「2保1」揪心故事出現轉折

早產雙胞胎一出生便被送往新生兒重症監護室。（取材自新黃河）

河南 安陽一對早產雙胞胎患有新生兒呼吸窘迫綜合症、新生兒敗血症、呼吸衰竭、先天性肺炎等病症，孩子的爸阿濤（化名）難以支撐兩個孩子的治療費，決定「抽籤」二保一。此事登上微博 熱搜令網友揪心，善款湧入，阿濤後來改變主意，決定把兩個孩子都送去醫院治療。

綜合媒體報導，雙胞胎去年12月出生，阿濤說，因為是極低出生體重的早產兒，孩子一出生便被送往新生兒重症監護室監護治療。重症室內兩個孩子每天花銷如同流水，「短短3天時間就花費4萬8000元（人民幣，下同，約7527美元）」阿濤說。

阿濤稱，孩子出現皮膚潰爛、肺炎加重，轉診後「病情非但沒有減輕，又被檢查出腦發育不全、貧血、支氣管肺發育不良、血管瘤等症。」兩個孩子每天都要用呼吸機，輸血、輸氧氣和營養液來維持生命體徵，一筆筆巨大的開支，讓全家人陷入困境。

為了給孩子治療，阿濤甚至賣掉老宅，但對於早產兒的高昂治費用仍感到吃不消，從出生到現在不到2個月時間已經花費30多萬元，並欠下20多萬元外債。醫師說根據目前的情況至少還需要在重症監護室待一個半月。

阿濤每月幾千元微薄收入只能夠艱難維持一個孩子的治療費，萬般無奈之下，這對夫妻作出「抽籤」二保一的決定。阿濤最後從寫有兩個孩子名字的紙團中，抽中雙胞胎的老大。

阿濤一家的故事登上微博熱搜，他透露收到了20萬元捐款，「我準備馬上回家，把兩個孩子一起送去醫院進行治療。」阿濤說，「我覺得特別對不起他們，因為沒有錢，不能給他們最好的治療，但是接下來，我們會盡最大的努力，讓他們得到最好的救治。」