習近平向「東航空難」罹難者默哀

中國官方公布，截至27日中午，東航空難現場共搜尋到飛機殘骸及碎片3萬3777件。（取材自紅星新聞）

據新華社報導，3月28日下午，中共 中央政治局召開會議，研究近期有關工作。會議開始時，經中共總書記習近平提議，出席會議的中共中央政治局委員等全體起立，向「3·21」東航 MU5735飛行事故遇難人士默哀。另有專家預測，每位遇難旅客至少可獲得200萬人民幣的賠償。

東航一架波音737-800型客機本月21日從昆明飛往廣州途中在廣西藤縣墜毀，機上132人全部遇難。該航班的第一個黑盒子已於23日尋獲，為駕駛艙語音記錄器（CVR）；27日尋獲的第二個黑盒子則是數據記錄器（FDR）。

大陸民航事故調查中心主任毛延峰27日表示，語音記錄器收錄了駕駛艙內的各種聲音，數據記錄器則記載了飛行過程中的高度、速度、航向等狀態參數、駕駛員操縱飛機時的駕駛杆、駕駛盤，以及自動駕駛儀和自動油門等各類系統參數。

中國官方公布，截至27日中午12時，現場共搜尋到飛機殘骸及碎片累計3萬3777件。27日是空難「頭七」，全場蒐救人員曾在事故現場默哀三分鐘。

東航集團宣傳部部長劉曉東說，公司已正式啟動理賠工作，將依據相關法律法規，與家屬具體溝通方案細節，制定理賠方案，確定統一賠付標準。東航已組建專職團隊負責此次理賠工作，並面向家屬開通理賠專線。

首都經貿大學保險 系副主任李文中接受《北京商報》訪問時預測，本次空難賠償標準可能超過每人200萬元人民幣，包括飛機保險和人身意外傷害險在內的總賠償金額可能超過10億元。