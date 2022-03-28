我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭稱俄軍已從基輔周邊撤走 攻勢大為減弱

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

習近平向「東航空難」罹難者默哀

記者賴錦宏／即時報導
中國官方公布，截至27日中午，東航空難現場共搜尋到飛機殘骸及碎片3萬3777件。（取材自紅星新聞）
中國官方公布，截至27日中午，東航空難現場共搜尋到飛機殘骸及碎片3萬3777件。（取材自紅星新聞）

據新華社報導，3月28日下午，中共中央政治局召開會議，研究近期有關工作。會議開始時，經中共總書記習近平提議，出席會議的中共中央政治局委員等全體起立，向「3·21」東航MU5735飛行事故遇難人士默哀。另有專家預測，每位遇難旅客至少可獲得200萬人民幣的賠償。 

東航一架波音737-800型客機本月21日從昆明飛往廣州途中在廣西藤縣墜毀，機上132人全部遇難。該航班的第一個黑盒子已於23日尋獲，為駕駛艙語音記錄器（CVR）；27日尋獲的第二個黑盒子則是數據記錄器（FDR）。

大陸民航事故調查中心主任毛延峰27日表示，語音記錄器收錄了駕駛艙內的各種聲音，數據記錄器則記載了飛行過程中的高度、速度、航向等狀態參數、駕駛員操縱飛機時的駕駛杆、駕駛盤，以及自動駕駛儀和自動油門等各類系統參數。

中國官方公布，截至27日中午12時，現場共搜尋到飛機殘骸及碎片累計3萬3777件。27日是空難「頭七」，全場蒐救人員曾在事故現場默哀三分鐘。

東航集團宣傳部部長劉曉東說，公司已正式啟動理賠工作，將依據相關法律法規，與家屬具體溝通方案細節，制定理賠方案，確定統一賠付標準。東航已組建專職團隊負責此次理賠工作，並面向家屬開通理賠專線。

首都經貿大學保險系副主任李文中接受《北京商報》訪問時預測，本次空難賠償標準可能超過每人200萬元人民幣，包括飛機保險和人身意外傷害險在內的總賠償金額可能超過10億元。

東航 中共 保險

上一則

一帶一路卡關 王毅親赴尼泊爾也沒用 尼國媒體揭原因

下一則

她在上海…薯片吃出一撮毛 她在雲南…咖啡浸滿螞蟻

延伸閱讀

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
蘇利文：拜登正告習近平後 未見中國武器援助俄國

蘇利文：拜登正告習近平後 未見中國武器援助俄國
元首外交 習近平與韓新總統尹錫悅、英首相強生通電話

元首外交 習近平與韓新總統尹錫悅、英首相強生通電話

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」