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未婚妻搭上東航失事機…他哭：在一起5年 每天都甜蜜

中國新聞組／北京28日電
3月16日凌晨，藺河如（化名）向男友黃寧（化名）發來購買機票的截圖。（取材自澎湃新聞）
3月16日凌晨，藺河如（化名）向男友黃寧（化名）發來購買機票的截圖。（取材自澎湃新聞）

在廣州白雲機場等待的兩個多小時裡，黃寧（化名）給未婚妻藺河如（化名）打了十幾個電話，均無人接聽，他一度認為飛機延誤了，直到得知東航飛機墜毀消息，確認未婚妻搭乘的就是這趟失事班機，忍不住痛哭說，「在一起的5年，每一天都很甜蜜」，兩人本來打算過完本命年就領證，沒想到天人永隔。 

澎湃新聞報導，36歲的黃寧是廣西南寧人，在廣州打拚。 3月21日，藺河如乘坐東航MU5735航班，準備到廣州與他相見。

今年春節回家後，藺河如就沒離開雲南德宏州老家。3月16日凌晨，藺河如在微信上給黃寧發去購買機票的截圖，她將於3月21日上午從雲南芒市搭機到昆明，再從昆明轉機至廣州，兩人都期待著相見的日子。

藺河如的飛機預計3月21日下午三時許抵達，兩點半左右，黃寧就到了白雲機場。但等了許久，始終不見藺河如出來，黃寧心想，會不會是自己守的出口錯了呢？下午3時40分，他帶著疑惑給藺河如發微信，沒有回覆；再發，依舊沒有回復。4時29分，黃寧再一次給藺河如發微信，「我擔心了。過了一個半小時。」還是沒有回覆，黃寧依舊在煎熬中等待。

報導指出，在這段近兩個小時的等待中，黃寧給藺河如打了十幾個電話，均無人接聽。到了5時許，藺河如的一位朋友在微信跟黃寧說，有一架從昆明飛廣州的飛機出事了，讓他趕緊對航班號。黃寧一對航班號，發現藺河如乘坐就是這一航班。他懵了，直接癱坐在地上，「從沒想到這樣的事情會發生在自己身上」。

黃寧平時沒有看新聞的習慣，他得知消息時，MU5735墜毀的消息早已在網上傳開。

黃寧2017年和同歲的藺河如在廣東汕尾的一家飯店相識。當時，黃寧是飯店的廚師，藺河如是服務員。「追了一年，就在一起了。」在黃寧眼裡，藺河如豪爽，講情義，對朋友、家人都非常熱情、照顧，而且不嫌棄他的條件不好。黃寧覺得，藺河如就是那個對的人。

2022年春節，兩家人相見，非常愉快。在黃寧的心中，藺河如早已是他的妻子，「她的家人都對我很好，我喊她父母爸爸、媽媽，她的父母喊我女婿，弟弟、弟媳喊我姐夫」。黃寧說，他和藺河如在一起的每一天都很甜蜜。

黃寧說，他有過多次乘坐飛機的經歷，飛機上的顛簸讓他有點怕，他曾建議藺河如坐車、高鐵來廣州。但藺河如果選擇坐高鐵，得先坐車到昆明，早上9點從梁河上車，下午5點到達昆明，而從昆明至廣州的高鐵還需要8個多小時，整個路途需要2天。如果乘坐飛機，一天就可到達廣州。

出事當晚，黃寧一夜沒睡，和朋友聊天，大家忍不住痛哭。

黃寧說，他和藺河如在一起5年，在一起的每一天都很甜蜜。（取材澎湃新聞）
黃寧說，他和藺河如在一起5年，在一起的每一天都很甜蜜。（取材澎湃新聞）

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