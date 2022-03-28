東航墜機／無人機隊3天沒合眼「幸虧當過兵 不然熬不動」

桂林系留航空作為桂林市消防救援支隊的技術聯動單位，攜帶自主研發的兩套系留照明無人機及其他裝備奔赴墜機救援現場。(取材自北青網)

東航空難現場，除了不眠不休的搜救英雄，還有三天沒合眼、白天測繪晚上照明的無人機團隊也令人敬佩。

北京 青年報報導，墜機 事故發生的第二日起，桂林系留航空科技有限公司的專家便開始為搜尋進行評估，對飛機殘骸、兩個黑匣子的尋找工作提出搜尋意見。

桂林系留航空作為桂林市消防救援支隊的技術聯動單位，在21日空難發生當天下午6點派出無人機工程師3人，攜帶自主研發的兩套系留照明無人機及其他裝備奔赴墜機救援現場，「我們接到消息後，立即就將公司沒有出差的『飛手』都派去了現場。」當天晚上11點左右，公司派去的第一批工程師就到達核心區指揮部並開展工作。

三名工程師帶了兩套最先進的照明無人機，還帶了發電機和視頻回傳系統等設備。「當時的條件十分艱苦，事發突然，而且飛機墜落的地方在山林裡，到了夜裡，在沒有照明設備的情況下，搜救是完全無法開展的。」負責人說，他們的照明無人機進場後為夜間的搜救創造了條件。

該名負責人表示，從事發當天到24日，他們公司的三名工程師幾乎沒休息過，晚上要為搜尋工作提供照明，白天協助中國民航管理局、廣西公安 廳、消防部門等單位的技術專家們，用無人機對墜機現場進行測繪與拍攝，「幸虧我們派去的三個小伙子以前都是當過兵的，不僅身體條件好，還能吃苦，不然三天三夜不睡真的熬不動。」