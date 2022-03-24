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失事原因引揣測 東航：維修成本不降反增、與撥叉檢修無關

記者黃雅慧／即時報導
東航客機失事搜救現場。取材自中新網
東航客機失事搜救現場。取材自中新網

東航客機失事，各界關心失事原因。外傳東航降低維修成本、自主維修「撥叉」（pickle fork）等。對此，東航方面於24日回應，維修成本不降反增，並稱失事飛機不涉及「撥叉」檢修問題。

東航宣傳部部長劉曉東於「3·21」東航飛行事故國家應急處置指揮部第四場新聞發布會上表示，即使在疫情期間，航班量減少，中國東航為確保安全，維修成本不但沒有降低反而有所增加，2021年維修成本比2019年上升了12%。東航作為上市公司，相關數據都是公開和有據可查的。

而近日海外網絡有傳言，東航曾開展自主維修737-800「撥叉」，猜測這與事故有關。劉曉東回應，本次事故中的B1791號飛機，機齡僅6.8年，共計飛行8986架次，沒有達到機型適航指令標準中「撥叉」組件最嚴格的檢修標準——22600個飛行起落。因此失事飛機不涉及該組件檢修問題。

此外，根據網上傳播的視頻，飛機最後是機頭垂直向下砸向地面，為什麼會以這樣的姿態墜落？據民航局解釋，由於航空器事故調查是專業性和系統性極強的技術工作，需要調查人員與技術專家以及相關單位協同配合，才能抽絲剝繭，理清事實。

民航局表示，目前小組主要任務是全力搜救以及保護現場和固定證據。在做好現場勘查的同時，其他方面的取證工作已經同步開展，包括封存整理相關記錄和資料，組織開展目擊證人訪談，並對收集到的各類證據資料進行匯總和分析。有任何重大發現，將在第一時間對外公布。

▼東航空難的黑盒子找到了 下一步？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

東航 疫情

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