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東航空難／1家3口搭機救命 卻是送命航班…「平安扣」主人找到了

中國新聞組／北京24日電
在失聯人員的隨身物品中一張手寫字跡顯示，「平安扣中平安兩字，寓意明確，象徵歲歲平平安……」。（取材自央視）
在失聯人員的隨身物品中一張手寫字跡顯示，「平安扣中平安兩字，寓意明確，象徵歲歲平平安……」。（取材自央視）

東航MU5735航班上，郭姓一家三口為了帶女兒治病，搭上了死亡航班。家屬得知飛機出事的消息，外公當場就暈倒了。全家人三天沒合眼了，都想盡快有一個結果。此外，搜救人員發現一張手寫「平安扣」紙片，寶石商陳先生表示，這是曾在他底下工作的女孩小周所留下筆記，此次搭機是為了去廣州做直播。

綜合媒體報導，來自雲南玉溪市紅塔區的郭增強（父）、谷函宇（母）、郭予沫（女）一家三口，搭上了MU5735航班。谷函宇妹妹表示，他們這趟是帶1歲半的孩子去廣州看病。孩子1歲時，脖子下出現一個紅點，一直流膿水。去昆明的醫院看，查出來是「腮瘺」。醫師建議做手術，但可能會有面癱等後遺症。

「我姐想帶孩子去醫療條件更好的城市治療」，他們原定乘坐上午10點多的航班，但那班臨時取消，他們改簽到MU5735航班。

女子表示，姐姐是一名先天性失聰患者，只能依靠助聽器生活，但她很堅強，學會了唇語和一些手語，考上了高中。高二休學進入社會工作，幫家裡分擔經濟壓力。結婚後，她專心在家裡帶孩子，所有心思全部轉到了孩子的身上。「孩子的病一直是她的心事，這次去廣州也是為了徹底給孩子治好」。

「他們去昆明給孩子看病那段時間，我爺爺也在昆明看病。3月20號下午，爺爺走了。當時我姐姐也在，小外甥女還跟我爺爺玩。那是我們最後一次見我姐。」

知道飛機出事後，現場一直沒有搜尋結果，只能等待。「那天鎮上書記來看我們，我爸對著書記哭：三個！今天中午才給爺爺立的碑，家人的名字都刻在上面，三個人的名字剛刻上去，馬上又要畫三個框，那是我的女兒、女婿」。

她說，「誰能想到，剛找到了給孩子能治好病的醫師，這病就不用治了。救命航班變成了送命航班。這是他們第一次坐飛機，也是最後一次」。

另外，紙片上一段關於「平安扣」的手寫文字，觸動了無數人的心弦。雲南寶石商陳先生表示，小周今年大約22歲，性格上進，聲音好聽，負責深夜場直播工作，在上珠寶直播培訓時，小周總是很認真記下翡翠首飾背後的文化和象徵寓意筆記，以達到更好的直播效果。

小周的朋友小茜也證實，紙片中的平安扣筆記就是小周寫的，是做翡翠直播時用來介紹的說明筆記，當時機上還有幾位和小周同公司的人。

3 月21 日上午11 點多，谷函宇發給媽媽顯示有登機牌的照片。（取材自中國青年...
3 月21 日上午11 點多，谷函宇發給媽媽顯示有登機牌的照片。（取材自中國青年報）

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