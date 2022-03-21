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東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

「驚悉東航失事」習近平：全力組織搜救

記者陳政錄／即時報導
中共總書記習近平對空難作出指示。新華社
中共總書記習近平對空難作出指示。新華社

中國21日下午發生本世紀以來最嚴重空難，一架載有132人的東航客機，在廣西梧州市上空失聯並墜毀。據央視報導，中共總書記習近平在事故發生後作出重要指示，要立即啟動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後。

央視報導，事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平立即作出重要指示，驚悉東航MU5735航班失事，要立即啟動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後。

報導稱，中國國務院委派領導同志靠前協調處理，盡快查明事故原因，舉一反三，加強民用航空領域安全隱患排查，狠抓責任落實，確保航空運行絕對安全，確保人民生命絕對安全。

中國國務院總理李克強也作出批示，要求全力以赴搜尋倖存者，盡一切可能救治傷員，妥善處理善後事宜，做好遇難者家屬安撫和服務，實事求是、及時準確發布訊息，認真嚴肅查明事故原因，採取有力措施加強民航安全管理。

報導稱，根據習近平和李克強要求，中國民航局、應急管理部等有關部門已派出工作組赴現場指導處置，並調派廣西、廣東兩地救援力量趕赴現場參與救援。目前，現場救援、善後處置及事故原因調查等工作正在進行中。

習近平 國務院 李克強

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