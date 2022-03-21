東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

據中國央視新聞報導，一架東航（東方航空）搭載132人，航班編號為MU 5735的波音737客機，原定自昆明飛往廣州白雲機場，途中在廣西梧州藤縣發生事故，並引發山火 （森林火災）。

報導指，目前救援隊伍已經集結正在靠近，傷亡情況未明。

另據新浪微博消息，廣西已出動大批救難人員前往藤縣山區，有目擊民眾稱，客機撞山引發爆炸，並引發了森林大火。

消防部隊人員已趕往山區，但由於山區路段曲折不易進入，救援困難。

綜合中媒報導，該客機是一架波音737客機，註冊號為B1791，機齡6.8年。2015年6月22日交付東航雲南。

另據南都從廣州白雲機場獲悉，涉事航班MU5735於當天13時許，從雲南昆明起飛，原計劃15時抵達廣州白雲國際機場。

根據Flightradar24顯示，速度和高度在梧州附近出現驟降。

據中國民航局消息，3月21日，東航一架波音737客機在執行昆明—廣州航班任務時，於梧州上空失聯。目前，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。中國民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。

中國一架航班編號MU 5735的波音737客機，自昆明飛往廣州白雲機場。取材自微博 失事航班航跡圖。圖／擷自flightradar24

東航客機瞬間墜落 疑機身殘駭遍布山區

記者賴錦宏／即時報導

據中國多個航空媒體微博博主（部落客）消息，東方航空MU5735由昆明飛往廣州，根據Flightradar24顯示，速度和高度在下午14時50分左右，在廣西梧州附近出現驟降，瞬間掉落山區，該飛機正常的落地時間應為下午15時5分。

據新浪新聞，該機上共有132名人員，包括機組人員9人，旅客123人。

廣西部落客Sebastien在微信表示，東航客機由昆明飛廣州，過梧州高度驟降，在雷達上消失。「一瞬間掉高度到零，雷達消失」「瞬間掉高度、砸地上」「這麼看應該無人生還了」。

Sebastien還在微信中展示了廣西藤縣民眾找到的中國東方航空公司客機的殘片，上面寫著「中國東方航空」字樣。

中國網友則在微博上紛紛寫下：「希望一切平安」「今年是怎麼了？」「這是本世紀以來最大空難」「太慘了，死者頓時都在爆炸中死去」等留言。