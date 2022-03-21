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確診客未掃碼播疫11人 北京烤鴨店被立案偵查

中國新聞組／香港21日電
榆樂軒烤鴨店。(取材自北京晚報)
榆樂軒烤鴨店。(取材自北京晚報)

北京市20日召開疫情防控工作記者會，市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏會上介紹，10日確診個案王某某與家人在榆樂軒烤鴨店聚餐，未掃碼登記，後該餐廳四名員工確診感染。

香港01報導，潘緒宏表示，疾控部門開展流調溯源過程中發現，榆樂軒烤鴨店未落實健康寶掃碼登記、體溫檢測等防疫措施。10日至15日期間，830名到店人員中，477人未掃碼登記，嚴重妨害流調溯源、人員管理、隔離轉運等後續疫情防控措施。

他表示，目前，榆樂軒烤鴨店已造成11人感染，嚴重損害市民群眾健康安全。兩名經營人員因涉嫌妨害傳染病罪，已被警方立案偵查，在隔離結束後依法處理。

有別於中國近年來對於疫情防控從嚴施策的輿論走向，這次官方大動作立案偵查烤鴨店經營者，在微博上卻鋪天蓋地是批評官方的聲音，認為餐館是服務行業，沒有權力強迫顧客掃碼，若追責更應針對未掃碼顧客自身。

更有不少網友表示，希望官方從輕處理，「沒有爆發的時候，幾個餐館要掃碼？有幾個人戴口罩！！老百姓這兩年容易嗎？？動不動就要坐牢」。也有網友批評官方未能落實精準防控，卻事後懲罰經營人員，做法有如兩套標準。

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