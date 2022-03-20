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代購癲癇藥被訴販毒…孩子吃的藥怎成毒品？家屬不解

中國新聞組／北京20日電
「鐵馬冰河」的家屬18日來到鄭州市中牟縣法院參加視頻庭審。（取材自北京青年報）
「鐵馬冰河」的家屬18日來到鄭州市中牟縣法院參加視頻庭審。（取材自北京青年報）

網名「鐵馬冰河」的代購者被控走私、販賣、運輸毒品罪，日前在鄭州市中牟縣法院審理。據了解，「鐵馬冰河」本身也是一位罕見癲癇疾病患兒的父親，孩子也在服用氯巴占。

來源：YouTube

北青深一度報導，在國外，一盒氯巴占的價格是250元到300元（人民幣，下同，約40到47美元），「鐵馬冰河」以每盒350元到450元（約55到70美元）的價格轉賣。病友們認為，「鐵馬冰河」給自己孩子找到了購藥渠道，也真心希望能幫到其他家長，不是出於賺錢的目的做代購，中間賺的算是辛苦費。

「鐵馬冰河」的妻子劉微（化名）表示，收到拘留告知書才知丈夫被以走私、販毒罪刑拘，「孩子吃的藥怎麼成了毒品，是不是弄錯了？」庭審後，妻子透過視訊與在看守所的「鐵馬冰河」見面，丈夫消瘦了很多，交代她把孩子和老人照顧好，經營好家裡的生意保障生活來源，她和婆婆哭著讓他照顧好身體。

丈夫被抓後，生活的重擔壓在劉微一人身上，除了家裡生意要忙，8歲的孩子和年邁的父母也都要她照顧，孩子每月幾千元的治療費也讓她壓力頗大。丈夫被抓時家中的藥品大都被沒收，孩子的藥也很快吃光，只得帶孩子去醫院，開了新的替代藥品。但服用替代藥物後，孩子情緒更容易波動、愛哭鬧，夜裡也睡不安穩，開始頻繁地小便。此前，因為服用氯巴占，孩子的癲癇發作已得到控制。

另一名罕見癲癇疾病患兒媽媽李靜姝（化名），曾因幫「鐵馬冰河」收包裹被檢方「定罪不起訴」。李靜姝申訴，「我只是為孩子購買了救命的藥」。

李靜姝表示，「鐵馬冰河」講信用，藥價也便宜，疫情時買不到藥，還主動幫病友協調藥物，有病友家庭條件不好，他也不催著付款。

癲癇病友群主「松松爸爸」說，「鐵馬冰河」被抓後，病友們家裡囤的藥差不多消耗殆盡，陸續有病友面臨斷藥困境。去年底，求藥無門的家長們寫文章希望國家能幫助解決用藥問題。

據了解，國產氯巴占已獲准免臨床上市，6月能銷售，「但這並不能解決現在的問題」。

李靜姝和病友們通過「拆借」方式互助，維持孩子用藥。很多人同情「鐵馬冰河」，「畢竟他家裡也有個病孩子」，希望他早日回家。

冰河 毒品 疫情

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