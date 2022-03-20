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統一秀加工廠 酸菜罈反光惹疑 網猜：買來應付檢查的

中國新聞組／北京20日電
統一公司發文邀請1000人參觀酸菜包工廠，有網友注意到酸菜加工區域罈子異常的新，質疑「專門買過來應付檢查的」。（取材自微博）
統一公司發文邀請1000人參觀酸菜包工廠，有網友注意到酸菜加工區域罈子異常的新，質疑「專門買過來應付檢查的」。（取材自微博）

「3．15」晚會上，被央視曝光的「土坑酸菜」，讓許多相關企業遭「重創」。為挽回市場信任，統一老罈酸菜官方微博發文澄清，稱供應統一的酸菜包不是「土坑酸菜」，如果虛假，現在的供應商「錦瑞」願意承擔法律責任，並邀請1000人前往統一企業的酸菜加工廠參觀。對此，網友懷疑有貓膩。

 綜合未來網、九派新聞報導，統一酸菜工廠參觀活動報名踴躍，在截止日前兩天就已額滿。參觀地點為統一方便麵全國全部6大酸菜包工廠，活動的食宿按該公司標準，由該公司承擔。統一表示，歡迎外界「體驗一下對食品安全的控制」，並強調「我們永遠堅持初心，雖然我們不是『土坑酸菜』，但虛心接受監督」。

統一還稱，雖然早就已經不和插旗公司合作，但統一泡麵的銷售也受到了這次「酸菜風波」的影響。「我們會根據當地政府的檢測結果來執行後續的動作。」工作人員說。

但有網友質疑統一老罈酸菜發布的酸菜加工區域，罈子卻異常的新，給人一種「專門買過來應付檢查」的感覺；遭質疑「酸菜現在在罈裡，不等於酸菜之前不在地裡」。

當市場對「土坑酸菜」心有餘悸的時候，統一老罈酸菜方面向公眾承諾自家的酸菜絕非是「土坑酸菜」，而是通過傳統手法生產的老罈酸菜，讓人看見滿滿的「求生欲」。但是，任何的公關「救火」如果只是臨時抱佛腳，就經不起公眾的推敲；想重新贏得民眾的接受度，這需要事實依據，也需要時間沉澱，「統一老罈」過於急切但又顯得蒼白無力的自我證明，可能會適得其反。

統一公司發文邀請1000人參觀酸菜包工廠，有網友注意到酸菜加工區域罈子異常的新，...
統一公司發文邀請1000人參觀酸菜包工廠，有網友注意到酸菜加工區域罈子異常的新，質疑「專門買過來應付檢查的」。（取材自微博）

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