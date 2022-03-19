職院生打工亡 家屬悲控咳血仍禁休假「勞累病死」

居民死亡醫學證明（推斷）書顯示，楊研死因為呼吸衰竭。（取材自瀟湘晨報）

一篇「雲南一職業院校17歲學生被安排實習遭『勞累病死』」的文章引發關注。家屬在文中稱，「雲南新興職業學院2019級五年制護理6班學生楊研（化名）被學校以實習的名義安排到企業打工，在每天12小時的高強度勞動下，勞累到生病都不允許請假就診，最後因生病不能及時就醫而死。」

瀟湘晨報報導，楊研的哥哥楊鵬（化名）說，「事發後，學校和企業分別給家屬承諾賠償人民幣66萬元和90萬元，但最終雙方都反悔了。」楊鵬稱，事發近40天，學校和企業推卸責任的做法讓家人們不能接受。

據報導，涉事江西南昌龍旗信息技術有限公司相關負責人否認承諾單獨「賠償90萬」，並稱學生本身患有心臟病 ，企業出於人道主義賠償才承諾與學校共同打包賠償「90萬」。雲南新興職業學院相關負責人也否認家屬的說法，稱「66萬」是學校與企業共同賠償的總金額。

家屬否認楊研患有疾病一事。「學校每年都在體檢，心臟有問題不可能體檢不出來。如果心臟有問題，他怎麼敢用人。」

報導說，家屬在文章中稱，楊研與一百多名同學被學校統一安排到江西南昌龍旗公司「課外實踐」，卻不想在工廠入職後，工資為計時制，17元一小時，一天工作時長12個小時。

「從今年1月9日入職、10號開始上班起，想休息得聽從組長吩咐。2月11日，我突然收到雲南新興職業學院的通知，告知我兒子已經死亡。」家屬在文中說，2月7日，楊研有感冒發燒的症狀，向工廠主管請假，但連續三天都沒有獲得批准。

「工廠一直以衝刺產量為理由要求上班，直到2月10日楊研在咳血中堅持到下班後，工廠主管人員才將其帶去一個小診所治療，但診所已經下班，楊研又被不管不顧的帶回工廠。」家屬稱，直到第二天早上楊研已呼吸微弱，校方派駐工廠的人才將其送往就近的高新醫院治療。

「但因工廠和學校耽誤了治療時間，我兒子沒有得到及時得到治療，導致嚴重的呼吸衰竭而搶救無效死亡。」楊研的父親在文中稱，家屬認為，學校嚴重違反職業學校實習的禁止規定，假借實習之名欺騙學生外出進廠打工為學校掙取利潤 。