應對中國監管打壓 阿里、騰訊傳將裁員數萬人

路透引述消息人士稱，阿里巴巴和騰訊控股準備在今年裁減數萬個職位，這會是它們最大的裁員 行動。目前網路公司正努力應對中國全面的監管打擊。

雖然阿里巴巴尚未明確整個集團的裁員目標，但據一位了解該公司計畫的消息人士估計，這家中國最大的電子商務公司最終可能會裁掉其員工總數的15%以上，約為3.9萬人。

據報導，另有三位知情人士稱，騰訊也計畫在今年裁減其一些業務部門的員工。這其中一位人士說，其負責視頻流媒體和搜索等業務的部門今年將裁員10%-15%。

阿里巴巴和騰訊沒有立即回應置評請求。

這將是兩家公司自中國監管機構一年半前發起前所未有的監管打擊以來，首次大規模裁員。

監管部門的打擊，加上經濟放緩，使大多數網路公司的銷售增長急劇放緩，股價 驟跌，在中國籌集新資和業務擴張更加艱難，迫使阿里巴巴和騰訊等公司尋找削減運營成本的方法。

據另一消息人士稱，該公司的視頻流媒體部門優酷也在計畫裁員。該消息人士稱，其中包括計畫解僱一個負責製作兒童節目的團隊。

據另外兩個消息來源稱，在2021年底的一次騰訊內部會議上，首席執行官馬化騰告訴員工，公司應該為「冬天」做好準備，這番話令一些員工憂心他們的飯碗恐怕不保。

另一位直接知悉情況的人士表示，中國最大的叫車公司滴滴也計畫將整體員工人數削減最多達15%，因為國內業務受到了監管打擊的影響。對此，滴滴尚未立即回應。