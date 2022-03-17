我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭平民走路一半遭俄軍轟炸 砲決瞬間畫面曝光

南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

應對中國監管打壓 阿里、騰訊傳將裁員數萬人

中國新聞組／北京17日電

路透引述消息人士稱，阿里巴巴和騰訊控股準備在今年裁減數萬個職位，這會是它們最大的裁員行動。目前網路公司正努力應對中國全面的監管打擊。

雖然阿里巴巴尚未明確整個集團的裁員目標，但據一位了解該公司計畫的消息人士估計，這家中國最大的電子商務公司最終可能會裁掉其員工總數的15%以上，約為3.9萬人。

據報導，另有三位知情人士稱，騰訊也計畫在今年裁減其一些業務部門的員工。這其中一位人士說，其負責視頻流媒體和搜索等業務的部門今年將裁員10%-15%。

阿里巴巴和騰訊沒有立即回應置評請求。

這將是兩家公司自中國監管機構一年半前發起前所未有的監管打擊以來，首次大規模裁員。

監管部門的打擊，加上經濟放緩，使大多數網路公司的銷售增長急劇放緩，股價驟跌，在中國籌集新資和業務擴張更加艱難，迫使阿里巴巴和騰訊等公司尋找削減運營成本的方法。

據另一消息人士稱，該公司的視頻流媒體部門優酷也在計畫裁員。該消息人士稱，其中包括計畫解僱一個負責製作兒童節目的團隊。

據另外兩個消息來源稱，在2021年底的一次騰訊內部會議上，首席執行官馬化騰告訴員工，公司應該為「冬天」做好準備，這番話令一些員工憂心他們的飯碗恐怕不保。

另一位直接知悉情況的人士表示，中國最大的叫車公司滴滴也計畫將整體員工人數削減最多達15%，因為國內業務受到了監管打擊的影響。對此，滴滴尚未立即回應。 

裁員 股價

上一則

支援防疫 北京派遣300醫護人員抵香港

下一則

中港股動盪 劉鶴緊急召開穩定金融會議出手救市

延伸閱讀

阿里和騰訊準備裁員「過冬」 應對中國監管打壓

阿里和騰訊準備裁員「過冬」 應對中國監管打壓
官方出手救市 香港科技股阿里、騰訊帶頭飆漲

官方出手救市 香港科技股阿里、騰訊帶頭飆漲
安謀將裁近千人

安謀將裁近千人
騰訊傳因微信支付違規 或面臨創紀錄罰款

騰訊傳因微信支付違規 或面臨創紀錄罰款

熱門新聞

女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50
中國評估自己有機會在這場國際亂局當中崛起，漁翁得利。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

2022-03-14 09:07
恒大最近將貴州首富旗下公司告上法庭。（路透）

許家印深陷危機這一次怒了 恒大狀告貴州首富因這原因

2022-03-12 08:22
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年

2022-03-12 11:05

超人氣

更多 >
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」
從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說
美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發