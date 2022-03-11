我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約大學亞裔學生又被攻擊 學校發安全郵件警告

鎚擊華男頭部 非裔男曾被捕50次 去年6月才獲釋

受害者自殺頻傳…政協提立法懲網暴 全網都支持

中國新聞組／北京11日電
浙江省杭州市女子吳妍取快遞被便利店店主郎某偷拍視頻並造謠「少婦出軌快遞小哥」遭網暴事件，最終吳妍將兩名被告訴至法院判刑。此案後來入選最高人民檢察院公布的2020年度十大法律監督案例。圖為被告造謠視頻。（取材自知乎）
浙江省杭州市女子吳妍取快遞被便利店店主郎某偷拍視頻並造謠「少婦出軌快遞小哥」遭網暴事件，最終吳妍將兩名被告訴至法院判刑。此案後來入選最高人民檢察院公布的2020年度十大法律監督案例。圖為被告造謠視頻。（取材自知乎）

網路世界的自由和匿名性，讓網路暴力愈來愈風行。由於許多網路言論經常造成刷屏級的影響，造成當事人的心理創傷、「社會性死亡」，乃至真實暴力的後果。網暴該治，這已是社會共識。全國兩會期間，有40位人大代表聯名建議為反網暴專項立法，獲得網上一邊倒的支持。網友說，「放任下去，沒有人可以獨善其身」。

綜合媒體報導，網暴的危害從普通人被惡意揣測是「小三」「海王」，到劉學州、德陽女醫生等被網暴後選擇自殺，教訓和悲劇歷歷在目。相比破壞性，網暴的操作成本卻很低。有人藉著網絡匿名的庇護變得有恃無恐，認為法不責眾，「我不就是罵了他一句嘛，至於自殺？」因此，不少律師和業內人士呼籲，應當及早對網路暴力立法，包括實名制註冊、平台管理和約束、責任追究和法律適用等。

重拳整治網絡暴力迫在眉睫。在最高檢工作報告中，就提到「杭州女子取快遞被造謠」一案，被害人從無助絕望到決定拿起法律武器反擊，案件從自訴「破例」轉為公訴，這可以說為後來者應對網暴「打了個樣」。

浙江省杭州市女子吳妍取快遞被便利店店主郎某偷拍視頻並造謠「少婦出軌快遞小哥」遭網...
浙江省杭州市女子吳妍取快遞被便利店店主郎某偷拍視頻並造謠「少婦出軌快遞小哥」遭網暴事件，最終吳妍將兩名被告訴至法院判刑。此案後來入選最高人民檢察院公布的2020年度十大法律監督案例。圖為堅持維權的吳女士。（取材自新京報）

據了解，「杭州女子取快遞被造謠」一案，是指一名杭州女子取快遞被便利店店主偷拍了視頻並被造謠「少婦出軌快遞小哥」遭網暴，兩名被告一審被依誹謗罪判處有期徒刑1年，緩刑2年。此案後來入選最高人民檢察院公布的2020年度十大法律監督案例。

另外，「劉學州案」是指，2022年，河北邢台17歲少年劉學州吞藥自殺身亡，他在遺書中提及被親生父母賣掉、被親生父母誣指他要求買樓而被網暴等內容，引發輿論對網暴他的人是否應為此負刑責的討論。

此外，之前在北京冬奧期間，華裔美籍歸化中國的滑冰選手朱易，因賽事失誤飽受網友網路霸凌，她表示評論確實讓她有點受傷，為渡過這段「困難時期」，她必須接受中國隊的運動心理學家幫助。其他還包括多件新冠確診者因個資外洩而遭霸凌騷擾事件。

浙江省杭州市女子吳妍取快遞被便利店店主郎某偷拍視頻並造謠「少婦出軌快遞小哥」遭網...
浙江省杭州市女子吳妍取快遞被便利店店主郎某偷拍視頻並造謠「少婦出軌快遞小哥」遭網暴事件，最終吳妍將兩名被告訴至法院判刑。此案後來入選最高人民檢察院公布的2020年度十大法律監督案例。圖為被告造謠視頻。（取材自知乎）

霸凌 北京冬奧 全國兩會

上一則

俄烏開戰的唯一贏家 澤倫斯基經濟顧問說是「他」

延伸閱讀

李克強最後記者會談經濟：GDP5.5%看似放緩 分量更重

李克強最後記者會談經濟：GDP5.5%看似放緩 分量更重
陸全國政協決議 反台獨堅持九二共識

陸全國政協決議 反台獨堅持九二共識
挑戰TJ高中招生制度 維州眾議會通過提案 州長將簽字

挑戰TJ高中招生制度 維州眾議會通過提案 州長將簽字
未成年人紋身 擬立法全面禁止 即使家長同意也不行

未成年人紋身 擬立法全面禁止 即使家長同意也不行

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
圖為一名逃至波蘭的烏克蘭難民，在寒冬中生火取暖。新華社

胡錫進：俄羅斯若在俄烏戰爭中失利 恐爆發顏色革命

2022-03-03 11:24
網友稱俄軍在前線使用的對講機，竟然是中國製、網購130元人民幣的低檔便宜貨色。（取材自推特）

淘寶賣130元…俄揮軍烏克蘭 竟用中國製低檔對講機？

2022-03-05 09:00

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官
中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能