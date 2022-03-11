受害者自殺頻傳…政協提立法懲網暴 全網都支持

浙江省杭州市女子吳妍取快遞被便利店店主郎某偷拍視頻並造謠「少婦出軌快遞小哥」遭網暴事件，最終吳妍將兩名被告訴至法院判刑。此案後來入選最高人民檢察院公布的2020年度十大法律監督案例。圖為被告造謠視頻。（取材自知乎）

網路世界的自由和匿名性，讓網路暴力愈來愈風行。由於許多網路言論經常造成刷屏級的影響，造成當事人的心理創傷、「社會性死亡」，乃至真實暴力的後果。網暴該治，這已是社會共識。全國兩會 期間，有40位人大代表聯名建議為反網暴專項立法，獲得網上一邊倒的支持。網友說，「放任下去，沒有人可以獨善其身」。

綜合媒體報導，網暴的危害從普通人被惡意揣測是「小三」「海王」，到劉學州、德陽女醫生等被網暴後選擇自殺，教訓和悲劇歷歷在目。相比破壞性，網暴的操作成本卻很低。有人藉著網絡匿名的庇護變得有恃無恐，認為法不責眾，「我不就是罵了他一句嘛，至於自殺？」因此，不少律師和業內人士呼籲，應當及早對網路暴力立法，包括實名制註冊、平台管理和約束、責任追究和法律適用等。

重拳整治網絡暴力迫在眉睫。在最高檢工作報告中，就提到「杭州女子取快遞被造謠」一案，被害人從無助絕望到決定拿起法律武器反擊，案件從自訴「破例」轉為公訴，這可以說為後來者應對網暴「打了個樣」。

浙江省杭州市女子吳妍取快遞被便利店店主郎某偷拍視頻並造謠「少婦出軌快遞小哥」遭網暴事件，最終吳妍將兩名被告訴至法院判刑。此案後來入選最高人民檢察院公布的2020年度十大法律監督案例。圖為堅持維權的吳女士。（取材自新京報）

據了解，「杭州女子取快遞被造謠」一案，是指一名杭州女子取快遞被便利店店主偷拍了視頻並被造謠「少婦出軌快遞小哥」遭網暴，兩名被告一審被依誹謗罪判處有期徒刑1年，緩刑2年。此案後來入選最高人民檢察院公布的2020年度十大法律監督案例。

另外，「劉學州案」是指，2022年，河北邢台17歲少年劉學州吞藥自殺身亡，他在遺書中提及被親生父母賣掉、被親生父母誣指他要求買樓而被網暴等內容，引發輿論對網暴他的人是否應為此負刑責的討論。

此外，之前在北京冬奧 期間，華裔美籍歸化中國的滑冰選手朱易，因賽事失誤飽受網友網路霸凌 ，她表示評論確實讓她有點受傷，為渡過這段「困難時期」，她必須接受中國隊的運動心理學家幫助。其他還包括多件新冠確診者因個資外洩而遭霸凌騷擾事件。