我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

美股下挫 道瓊指數跌逾550點 那指重挫

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

中國新聞組／北京7日電
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

一句「阿姨」竟然引發兩人大打出手？浙江杭州一間超市，日前發生一名41歲的顧客在結帳時，不滿被29歲店員稱呼為「阿姨」，出言念了對方幾句，結果店員也不干示弱回嘴，引爆兩人口角進而打成一團，最後鬧上派出所，雙方協調後，超市店長讓店員賠償客人500元人民幣（約79.5美元），並代為向客人道歉。

香港01引述浙江電視節目「1818黃金眼」報導，41歲的邢女士2月23日到超市買菜，結帳時女收銀員對她說了一句「阿姨，你這邊好了」，讓她心生不滿表示，「我比你大不了多少，你不要叫我阿姨」，還說要稱呼的話可以叫她「大姐」就好。不過店員回說，她覺得叫「阿姨」沒問題。

涉事收銀員受訪時指出，是邢女士先動手打人。（取材自微博）
涉事收銀員受訪時指出，是邢女士先動手打人。（取材自微博）

邢女士回憶說，她當下沒有繼續爭執下去，只要求店員拿收據給她，但店員卻把收據往桌上扔，還罵她「神經」（意思是神經病、瘋子），雙方因此又爆發爭執。根據監視器畫面，店員從收銀台走出來扯刑女的頭髮，並用腳踢她，釀成打鬥。最後報警處理，店員雖然賠了錢，但邢女士不滿對方沒有道歉。

來源：YouTube

邢女士後來帶著記者回到事發超市與店員對質，店員稱是邢女士先動手，但邢女士稱她只是不小心用手機碰到店員的手，並拿著手機指著店員罵道：「你們要這樣說話是吧？是不是要這樣說話？我還要找你們總公司這個經理。」

最後蔣姓店長出面代店員向邢女士致歉，並表示該員工已經辭職。不過，店長道歉時明顯不太甘願，語帶嘲諷地對邢女士說：「阿姨對不起，不是，姐姐對不起，美女對不起。」事後他還向記者諷刺邢女士，「她可能不注重保養一點，看著比較滄桑一點」。

新聞報導後，引發網民留言熱議。有人認為邢女士「只是被叫了聲阿姨」就動口動手的，責任比較大，「再過兩年被喊阿婆是不是要氣死」；也有人認為超市方也有問題，「店長陰陽怪氣的樣子，可以想到店員的服務態度了」，「服務行業沒有點情商也做不了」；也有50歲女網民打趣說，自己被叫了十幾年的阿姨，明白一個真理：「叫阿姨的是正常人，叫美女的都是騙子。」

手機 香港

上一則

王毅：中俄關係「不結盟、不對抗、不針對第3方 」

延伸閱讀

烏克蘭形勢惡化 中使館今晨通告：中國同胞盡快離境

烏克蘭形勢惡化 中使館今晨通告：中國同胞盡快離境
洛城新語／瘋子執政 世界真危險

洛城新語／瘋子執政 世界真危險
兩嫌持槍搶劫布碌崙加油站 亞裔收銀員手機也被搶

兩嫌持槍搶劫布碌崙加油站 亞裔收銀員手機也被搶
爾灣商場華人飲料店 遭破門閃盜現金 多店同遭竊

爾灣商場華人飲料店 遭破門閃盜現金 多店同遭竊

熱門新聞

一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
圖為一名逃至波蘭的烏克蘭難民，在寒冬中生火取暖。新華社

胡錫進：俄羅斯若在俄烏戰爭中失利 恐爆發顏色革命

2022-03-03 11:24
谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
網友稱俄軍在前線使用的對講機，竟然是中國製、網購130元人民幣的低檔便宜貨色。（取材自推特）

淘寶賣130元…俄揮軍烏克蘭 竟用中國製低檔對講機？

2022-03-05 09:00
當日早上5時41分，首架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班安全抵達杭州。新華社記者

一度無法飛行 中國赴烏克蘭撤僑首班機飛抵杭州

2022-03-05 10:07

超人氣

更多 >
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄
全美最貴豪宅減價1億餘賣掉 比掛牌價少一半 仍創紀錄

全美最貴豪宅減價1億餘賣掉 比掛牌價少一半 仍創紀錄