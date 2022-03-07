41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

一句「阿姨」竟然引發兩人大打出手？浙江杭州一間超市，日前發生一名41歲的顧客在結帳時，不滿被29歲店員稱呼為「阿姨」，出言念了對方幾句，結果店員也不干示弱回嘴，引爆兩人口角進而打成一團，最後鬧上派出所，雙方協調後，超市店長讓店員賠償客人500元人民幣（約79.5美元），並代為向客人道歉。

據香港 01引述浙江電視節目「1818黃金眼」報導，41歲的邢女士2月23日到超市買菜，結帳時女收銀員對她說了一句「阿姨，你這邊好了」，讓她心生不滿表示，「我比你大不了多少，你不要叫我阿姨」，還說要稱呼的話可以叫她「大姐」就好。不過店員回說，她覺得叫「阿姨」沒問題。

涉事收銀員受訪時指出，是邢女士先動手打人。（取材自微博）

邢女士回憶說，她當下沒有繼續爭執下去，只要求店員拿收據給她，但店員卻把收據往桌上扔，還罵她「神經」（意思是神經病、瘋子），雙方因此又爆發爭執。根據監視器畫面，店員從收銀台走出來扯刑女的頭髮，並用腳踢她，釀成打鬥。最後報警處理，店員雖然賠了錢，但邢女士不滿對方沒有道歉。

來源：YouTube

邢女士後來帶著記者回到事發超市與店員對質，店員稱是邢女士先動手，但邢女士稱她只是不小心用手機 碰到店員的手，並拿著手機指著店員罵道：「你們要這樣說話是吧？是不是要這樣說話？我還要找你們總公司這個經理。」

最後蔣姓店長出面代店員向邢女士致歉，並表示該員工已經辭職。不過，店長道歉時明顯不太甘願，語帶嘲諷地對邢女士說：「阿姨對不起，不是，姐姐對不起，美女對不起。」事後他還向記者諷刺邢女士，「她可能不注重保養一點，看著比較滄桑一點」。

新聞報導後，引發網民留言熱議。有人認為邢女士「只是被叫了聲阿姨」就動口動手的，責任比較大，「再過兩年被喊阿婆是不是要氣死」；也有人認為超市方也有問題，「店長陰陽怪氣的樣子，可以想到店員的服務態度了」，「服務行業沒有點情商也做不了」；也有50歲女網民打趣說，自己被叫了十幾年的阿姨，明白一個真理：「叫阿姨的是正常人，叫美女的都是騙子。」