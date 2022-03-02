擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

中國網紅「田田小阿姨」自詡「北京 名媛」，擁有百萬豪車，夜店開卡大戶，平時大牌不離手。熱愛穿梭於高端商場和酒店。但全網擁粉近450萬人的「田田小阿姨」近日翻車疑似捲入侵權、抄襲風波，「越黑越紅」之路引發網友熱議。

據網易號「曲一刀」指出，田田小阿姨1991年出生，2020年開始做抖音。她也在微博中自稱從小家庭條件不錯，大學時在母親的鼓勵下創業，並且搭上了互聯網的早班車賺到了第一桶金，隨後關了公司轉型做網紅，收入也相當可觀，更是曬出了自己2013年創辦的互聯網公司的信息「注冊資金500萬」。

「曲一刀」指出，「田田小阿姨」全網粉絲目前已近450萬人，但粉絲兩極分化明顯，一波是鐵桿粉絲對她稱讚有加，另一波是嫌她裝逼炫富假富二代。

「曲一刀」指出，Fendi，Gucci、Prada都是「田田小阿姨」的日常穿搭，「出入SKP、米其林餐廳就像咱們去吃麥當勞 肯德基」。有網友曾經扒過田田住在世茂宮園，這個小區所有戶型均超千萬。田田曾經還在視頻中說自己一下子買了三個車位花了18萬，想怎麼停就怎麼停。

「曲一刀」指出，不知道是出於拍段子有劇本還是真實展示名媛生活，田田在短視頻中每次都有梗，比如別人在咖啡 廳看英文書，她在咖啡廳學中文，別問，問就是「久居國外剛回國準備融入當地文化的ABC富家千金」。富家千金玩膩了天天揹愛馬仕那一套，為了嘲諷有些人對拿名牌包包女性的詆毀，她還專門背了個知網帆布袋，化身有學識的小富婆，左手愛馬仕，右手帆布袋。

「曲一刀」說，田田最大的愛好是四處蹦迪，她自稱「北京蹦迪代表隊，經常去的是一晚消費四位數的高級夜店，辦會員卡也是毫不含糊，6萬8的套餐說辦就辦，絕不蹭卡」。田田有時頗為接地氣，說起大實話來也是格外灑脫，她曾自爆花幾十萬做臉，每天太忙沒時間去修復假體。網友誇其是最不做作不裝逼的富家女。

但田田爭議也不少，曾經被爆多次穿杜嘉班納、巴黎世家等辱華品牌。另外，田田在某個視頻中使用了網上隨意找來的素人照片玩梗，說照片中的小姑娘品味low，穿假貨。對照片中當事人造成了惡劣影響而被告上法庭；最後在輿論壓力下她主動道歉並刪除視頻。