烏克蘭爆排華 胡錫進反嗆「與中為敵沒好下場」

前環球時報總編輯胡錫進。（中新社）

烏克蘭 社會這兩天出現對華人 的反感，讓人擔心在烏華人的安全問題。事件的起因為，當世界多國民眾都聲援烏克蘭時，中國人卻譏諷俄烏戰爭打久一點，將烏克蘭美女「進口」中國，引發烏克蘭人不滿。在烏克蘭的中國留學生 指出，如今中國留學生要假裝自己是日本人。中國官媒「環球時報」評論員胡錫進則跳出來護航中國網友，表示烏克蘭若出現排華完全是烏克蘭的錯，「全世界哪個國家的互聯網是通透理性的」。

胡錫進日前在微博替自家網友護航，「我不太相信烏克蘭人會『排華』，如果出了那種情況，責任完全要由烏克蘭方面承擔，中國普通網友不能因為說了一些激烈的話而為此背鍋」。胡錫進表示，不可能要求網友發言不表達情緒，也不可能要他們說話像外交官表態一樣準確平衡，「國際關係根本不存在這種邏輯」，認為要強硬要中國網友停止譏諷等言論的行為，「是對中國人不平等且歧視性的限制」。

胡錫進也說：「我相信，中國已經向烏克蘭政府傳遞必須保護在烏中國公民生命財產安全的強烈信號。如果那裡出現『排華』，將是對烏克蘭人堅決反對的普亭扣給他們『新納粹』帽子的驗證和坐實。

據報導，胡錫進指出，中國人民對烏克蘭總體上非常友好，也願意烏克蘭平安，中國政府對這場事變的態度非常合理均衡，它所代表的才是中國人民的總態度。中國在安理會剛剛投了棄權票，沒有人有權利要求中國以選邊站的方式直接介入這場衝突。中國是促和者，戰爭拖得越久，中國的這一角色將越顯可貴。

胡錫進勸中國網友克制情緒，避免在此時刺激他們民眾，「我們自己要硬氣」、「我們絕不能接受這可以成為外國社會報復中國僑民的潛在理由。如果有人迫害在烏中國公民，就是犯罪，而且是與中華人民共和國為敵，他們絕不會有好下場」。