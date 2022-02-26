「一生一次的浪漫」新郎用5200氣球鋪出1公里迎親路

迎親車隊穿過了一個氣球拱門，拱門上掛著「My Dear」、「Love You」等字樣的裝飾。（取材自極目新聞）

河南 信陽一位新郎日前為迎接新娘，用5200個氣球鋪了1公里長的迎親路，引發眾多網友熱議。新郎邱先生說，他是想為妻子營造出最好的儀式感，「畢竟一輩子就只有這一次。」

極目新聞報導，網傳影片顯示，在一條鄉村的道路上，有車隊正在行進，穿過了一個氣球拱門，拱門上掛著「My Dear」、「Love You」等字樣的裝飾。穿過拱門後，車隊繼續前進，可見道路兩旁布滿了氣球，一直延伸到新郎家裡，非常有儀式感。

對此，有網友表示：「用心，這個浪漫。」「看得我都想結婚了。」也有網友受到啟發，盤算著給自己的婚禮也來點儀式感，「到時候我要在路邊提前種上花。」

影片發布者孟女士稱，新娘是從湖南嫁到河南信陽。為了給新娘儀式感，新郎家布置了氣球迎親路，她看到後，覺得新郎很用心，很羨慕新娘。據她了解，新郎共買了5200個氣球，花了1000多元人民幣（約158美元）。

據報導，新郎邱先生稱，這條氣球迎親路，十幾個人用了一天的時間才布置完成，插了400根竹竿，有1公里長。新娘是他在長沙做生意時經朋友介紹認識的，戀愛有三年多了，以後兩人會在信陽生活。

「做氣球迎親路，是因為平時刷短影片時看到別人有這樣做，也想為妻子營造出最好的儀式感，畢竟一輩子就只有這一次。」他說。