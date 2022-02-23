繼薇婭後… 直播主驢嫂平榮逃稅 被罰款逾6200萬

網紅驢嫂平榮因涉嫌偷逃稅被罰款6200.3萬元人民幣。(取材自微博)

繼知名直播主薇婭 因逃漏稅被處天價罰款後，驢嫂平榮（本名為平榮）因涉嫌偷逃稅被罰款，廣州市稅務局稽查局對她追繳稅款、加收滯納金並處0.6倍罰款，共計6200.3萬元人民幣（約984萬美元）。驢嫂平榮曾直播賣山寨手機 遭維權，她還曾和格力董座董明珠帶貨，銷售額破3.1億。

來源：YouTube

新華社報導，最近，廣州市稅務部門在稅收大數據分析中發現網路主播平榮涉嫌偷逃稅款，且經稅務機關提醒督促仍整改不徹底，遂依法依規對她進行立案並開展全面深入的稅務檢查。

經查，平榮在2019年至2020年期間，透過隱匿直播帶貨佣金收入偷逃個人所得稅1926.05萬元，未依法申報其他生產經營收 入少繳相關稅款1450.72萬元。

廣州市稅務局稽查局依據「個人所得稅法」、「稅收徵收管理法」、「行政處罰法」等相關法律法規規定，按照「廣東省稅務系統稅務行政處罰裁量基準」，對平榮追繳稅款、加收滯納金並處0.6倍罰款，共計6200.3萬元。日前，廣州市稅務局稽查局已依法向平榮送達稅務行政處理處罰決定書。

公開消息顯示，驢嫂平榮為河北人，是快手直播平台網路紅人，驢嫂平榮粉絲數2479.5萬，是另一名擁有4371.4萬粉絲的快手主播「二驢」的妻子，兩人在快手平台直播帶貨能力驚人，2020年5月，董明珠攜手平榮夫婦開啟直播，最終銷售額突破3.1億元。

另據極目新聞報導，此次平榮被罰，成為2022年第一個曝光率被罰巨款的主播。廣州市稅務局稽查局有關負責人表示，平榮在稽查立案後積極配合檢查，主動補繳稅款，具有主動減輕違法行為危害後果等情節。

據報導，中南財經政法大學稅務系副教授王敏表示，此案是通過大數據比對發現的，隨著電子發票等推廣使用，說明相關部門運用大數據進行分析的能力急劇提升，對偷逃漏稅的查處力度將會進一步加強。